21 июля 2024

Из Сургута в армию отправились полтысячи призывников

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте завершился весенний призыв
В Сургуте завершился весенний призыв Фото:

Полтысячи призывников из Сургута и Сургутского района (ХМАО) отправились в армию. Об итогах весенней кампании сообщила администрация города на своем сайте.

«Плановый весенний призыв завершен. Всего на службу отправились около 500 жителей Сургута и района. Повестки получали мужчины, у которых нет права на отсрочку или освобождение. Срок службы составит 12 месяцев», — говорится в сообщении. Весенняя кампания стартовала в России 1 апреля. На службу призывали граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

После медкомиссии призывников отправили в окружной сборный пункт в Пыть-Ях. Там проходила военная подготовка.

Ранее URA.RU сообщало, что альтернативная гражданская служба в армии не пользуется спросом среди призывников Сургута. При этом у жителей города призывного возраста есть возможность заменить военную службу по призыву на альтернативную.

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Полтысячи призывников из Сургута и Сургутского района (ХМАО) отправились в армию. Об итогах весенней кампании сообщила администрация города на своем сайте. «Плановый весенний призыв завершен. Всего на службу отправились около 500 жителей Сургута и района. Повестки получали мужчины, у которых нет права на отсрочку или освобождение. Срок службы составит 12 месяцев», — говорится в сообщении. Весенняя кампания стартовала в России 1 апреля. На службу призывали граждан в возрасте от 18 до 30 лет. После медкомиссии призывников отправили в окружной сборный пункт в Пыть-Ях. Там проходила военная подготовка. Ранее URA.RU сообщало, что альтернативная гражданская служба в армии не пользуется спросом среди призывников Сургута. При этом у жителей города призывного возраста есть возможность заменить военную службу по призыву на альтернативную.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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