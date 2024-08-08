08 августа 2024

РИАН: ВСУ открывали огонь по гражданским авто, направлявшимся в Курск

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ВСУ стреляли по мирным жителям под Курском
ВСУ стреляли по мирным жителям под Курском Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Жительница Суджи (Курская область) поделилась подробностями о том, как ВСУ открывали огонь по гражданским автомобилям, на которых местные пытались покинуть город. Раиса Соловьева описала моменты страха и опасности, с которыми столкнулись мирные жители.

«Стреляли, стреляли вслед, стреляли… Мы еле-еле вырвались… В машину прям стреляли. Не знаю, как мы выехали», — рассказала Соловьева в беседе с РИА Новости. Женщина также сообщила, что, несмотря на обстрел, им с другими участниками движения удалось уцелеть.

Президент РФ Владимир Путин ранее высказывался о действиях киевского режима в Курской области как о масштабной провокации, включая стрельбу по гражданским объектам. Следственный комитет России через своего официального представителя Светлану Петренко информировал о возбуждении уголовных дел, связанных с терактами и убийствами в результате нападений ВСУ на приграничные районы атакованного региона.

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Жительница Суджи (Курская область) поделилась подробностями о том, как ВСУ открывали огонь по гражданским автомобилям, на которых местные пытались покинуть город. Раиса Соловьева описала моменты страха и опасности, с которыми столкнулись мирные жители. «Стреляли, стреляли вслед, стреляли… Мы еле-еле вырвались… В машину прям стреляли. Не знаю, как мы выехали», — рассказала Соловьева в беседе с РИА Новости. Женщина также сообщила, что, несмотря на обстрел, им с другими участниками движения удалось уцелеть. Президент РФ Владимир Путин ранее высказывался о действиях киевского режима в Курской области как о масштабной провокации, включая стрельбу по гражданским объектам. Следственный комитет России через своего официального представителя Светлану Петренко информировал о возбуждении уголовных дел, связанных с терактами и убийствами в результате нападений ВСУ на приграничные районы атакованного региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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