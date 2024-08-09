В Липецке отменили красный уровень угрозы

Красный уровень угрозы в Липецке отменен
В Липецке и Липецком муниципальном округе отменили красный уровень угрозы после атаки ВСУ. об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«Отмена красного уровня угрозы для города Липецка и Липецкого муниципального округа», — написал Игорь Артамонов в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что в области все еще сохраняется желтый уровень угрозы, однако перекрытия с дорог постепенно снимаются.
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