В Липецке отменили красный уровень угрозы

09 августа 2024 в 08:55 Размер текста - 17 +

Красный уровень угрозы в Липецке отменен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Липецке и Липецком муниципальном округе отменили красный уровень угрозы после атаки ВСУ. об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. «Отмена красного уровня угрозы для города Липецка и Липецкого муниципального округа», — написал Игорь Артамонов в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что в области все еще сохраняется желтый уровень угрозы, однако перекрытия с дорог постепенно снимаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Липецке и Липецком муниципальном округе отменили красный уровень угрозы после атаки ВСУ. об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. «Отмена красного уровня угрозы для города Липецка и Липецкого муниципального округа», — написал Игорь Артамонов в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что в области все еще сохраняется желтый уровень угрозы, однако перекрытия с дорог постепенно снимаются.