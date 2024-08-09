В Липецке отменили красный уровень угрозы

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Красный уровень угрозы в Липецке отменен Фото:

В Липецке и Липецком муниципальном округе отменили красный уровень угрозы после атаки ВСУ. об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

«Отмена красного уровня угрозы для города Липецка и Липецкого муниципального округа», — написал Игорь Артамонов в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что в области все еще сохраняется желтый уровень угрозы, однако перекрытия с дорог постепенно снимаются.

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В Липецке и Липецком муниципальном округе отменили красный уровень угрозы после атаки ВСУ. об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. «Отмена красного уровня угрозы для города Липецка и Липецкого муниципального округа», — написал Игорь Артамонов в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что в области все еще сохраняется желтый уровень угрозы, однако перекрытия с дорог постепенно снимаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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