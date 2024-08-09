Обращение министра обороны РФ с просьбой помочь Курской области оказалось фейком

В интернете распространяется видео, в котором якобы министр обороны России Андрей Белоусов будто бы призывает жителей Крыма помочь Курской области. Однако этот ролик оказался фейком. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению недостоверной информации.
«По чатам и предложкам админов telegram-каналов враги разбрасывают фейковое видео министра обороны России Белоусова <...>, на котором он якобы призывает крымчан идти в военкоматы и „спасать Курск“. Это очередная низкопробная фальшивка», — сообщил Олег Крючков в своем telegram-канале. Он также отметил, что видеоролик был создан с помощью нейросетей.
Ранее в соцсетях уже распространялись дипфейки. Например, в интернете расходилось видео якобы с губернатором Курской области, будто бы собирающим ополчение. URA.RU выяснило, что ролик является дипфейком.
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