Обращение министра обороны РФ с просьбой помочь Курской области оказалось фейком

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Видео с участием Белоусова было создано нейросетью
Видео с участием Белоусова было создано нейросетью Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В интернете распространяется видео, в котором якобы министр обороны России Андрей Белоусов будто бы призывает жителей Крыма помочь Курской области. Однако этот ролик оказался фейком. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению недостоверной информации.

«По чатам и предложкам админов telegram-каналов враги разбрасывают фейковое видео министра обороны России Белоусова <...>, на котором он якобы призывает крымчан идти в военкоматы и „спасать Курск“. Это очередная низкопробная фальшивка», — сообщил Олег Крючков в своем telegram-канале. Он также отметил, что видеоролик был создан с помощью нейросетей.

Ранее в соцсетях уже распространялись дипфейки. Например, в интернете расходилось видео якобы с губернатором Курской области, будто бы собирающим ополчение. URA.RU выяснило, что ролик является дипфейком.

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В интернете распространяется видео, в котором якобы министр обороны России Андрей Белоусов будто бы призывает жителей Крыма помочь Курской области. Однако этот ролик оказался фейком. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков. URA.RU совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению недостоверной информации. «По чатам и предложкам админов telegram-каналов враги разбрасывают фейковое видео министра обороны России Белоусова <...>, на котором он якобы призывает крымчан идти в военкоматы и „спасать Курск“. Это очередная низкопробная фальшивка», — сообщил Олег Крючков в своем telegram-канале. Он также отметил, что видеоролик был создан с помощью нейросетей. Ранее в соцсетях уже распространялись дипфейки. Например, в интернете расходилось видео якобы с губернатором Курской области, будто бы собирающим ополчение. URA.RU выяснило, что ролик является дипфейком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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