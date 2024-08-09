Челябинскую сироту оставили без жилья

В Челябинской области девушку-сироту оставили без жилья, хотя брат по суду квартиру получил. Как 9 августа сообщили в пресс-службе СКР, в ситуации разберется председатель комитета Александр Бастрыкин.
«Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении жилищных прав сироты. В соцсети поступило обращение в интересах 20-летней сироты из региона о непредоставлении ей положенного по закону жилья», — заявили в СКР.
Несмотря на многолетнее ожидание и законное решение суда в 2022 году, права девушки так и не были реализованы. Сироте приходится оплачивать аренду из средств материнского капитала.
В связи с отсутствием результатов от многочисленных обращений, в СКР начата процессуальная проверка. Исполняющему обязанности руководителя управления Константину Правосудову дано указание доложить о промежуточных итогах проверки. Процесс и ее результаты находятся под контролем центрального аппарата следкома.
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