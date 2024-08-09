Челябинскую сироту оставили без жилья

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Девушка, несмотря на свои годы, не может встретить новоселье в собственной квартире
Девушка, несмотря на свои годы, не может встретить новоселье в собственной квартире Фото:

В Челябинской области девушку-сироту оставили без жилья, хотя брат по суду квартиру получил. Как 9 августа сообщили в пресс-службе СКР, в ситуации разберется председатель комитета Александр Бастрыкин.

«Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении жилищных прав сироты. В соцсети поступило обращение в интересах 20-летней сироты из региона о непредоставлении ей положенного по закону жилья», — заявили в СКР.

Несмотря на многолетнее ожидание и законное решение суда в 2022 году, права девушки так и не были реализованы. Сироте приходится оплачивать аренду из средств материнского капитала.

В связи с отсутствием результатов от многочисленных обращений, в СКР начата процессуальная проверка. Исполняющему обязанности руководителя управления Константину Правосудову дано указание доложить о промежуточных итогах проверки. Процесс и ее результаты находятся под контролем центрального аппарата следкома.

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В Челябинской области девушку-сироту оставили без жилья, хотя брат по суду квартиру получил. Как 9 августа сообщили в пресс-службе СКР, в ситуации разберется председатель комитета Александр Бастрыкин. «Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о нарушении жилищных прав сироты. В соцсети поступило обращение в интересах 20-летней сироты из региона о непредоставлении ей положенного по закону жилья», — заявили в СКР. Несмотря на многолетнее ожидание и законное решение суда в 2022 году, права девушки так и не были реализованы. Сироте приходится оплачивать аренду из средств материнского капитала. В связи с отсутствием результатов от многочисленных обращений, в СКР начата процессуальная проверка. Исполняющему обязанности руководителя управления Константину Правосудову дано указание доложить о промежуточных итогах проверки. Процесс и ее результаты находятся под контролем центрального аппарата следкома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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