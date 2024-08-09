В результате ДТП в Екатеринбурге никто не пострадал (фото из архива)
В Екатеринбурге на улице Стачек, 28 (Эльмаш) произошло ДТП, в результате которого перевернулась машина. Об этом сообщили очевидцы.
«На улице Стачек, 28 тоже жесткое ДТП. Одна машина перевернулась», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. «Водитель не справился с управлением транспортным средством и допустил опрокидывание. В результате ДТП никто не пострадал», — заключили в ведомстве.
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