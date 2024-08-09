Происшествия ДТП В Екатеринбурге на Эльмаше произошло ДТП с переворотом. Фото 10 августа 2024 в 19:15 Размер текста - 17 + В результате ДТП в Екатеринбурге никто не пострадал (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на улице Стачек, 28 (Эльмаш) произошло ДТП, в результате которого перевернулась машина. Об этом сообщили очевидцы. «На улице Стачек, 28 тоже жесткое ДТП. Одна машина перевернулась», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. «Водитель не справился с управлением транспортным средством и допустил опрокидывание. В результате ДТП никто не пострадал», — заключили в ведомстве. Злой Екатеринбург Фото: Злой Екатеринбург Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге на улице Стачек, 28 (Эльмаш) произошло ДТП, в результате которого перевернулась машина. Об этом сообщили очевидцы. «На улице Стачек, 28 тоже жесткое ДТП. Одна машина перевернулась», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. «Водитель не справился с управлением транспортным средством и допустил опрокидывание. В результате ДТП никто не пострадал», — заключили в ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям