09 августа 2024

В Екатеринбурге на Эльмаше произошло ДТП с переворотом. Фото

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, столкновение, дтп, авария, перевернутая машина
В результате ДТП в Екатеринбурге никто не пострадал (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге на улице Стачек, 28 (Эльмаш) произошло ДТП, в результате которого перевернулась машина. Об этом сообщили очевидцы.

«На улице Стачек, 28 тоже жесткое ДТП. Одна машина перевернулась», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. «Водитель не справился с управлением транспортным средством и допустил опрокидывание. В результате ДТП никто не пострадал», — заключили в ведомстве.

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В Екатеринбурге на улице Стачек, 28 (Эльмаш) произошло ДТП, в результате которого перевернулась машина. Об этом сообщили очевидцы. «На улице Стачек, 28 тоже жесткое ДТП. Одна машина перевернулась», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. «Водитель не справился с управлением транспортным средством и допустил опрокидывание. В результате ДТП никто не пострадал», — заключили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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