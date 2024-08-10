10 августа 2024

В Госдуме отреагировали на критику Галкина* из-за атаки ВСУ на Курскую область

Депутат Толмачев: Галкин* пытается отвлечь внимание, критикуя Лепса и Газманова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Максим Галкин* попытался отвлечь внимание от собственной позиции, заявил депутат Фото:

Юморист Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) пытается отвлечь внимание от собственной позиции, критикуя народных артистов России Григория Лепса, Олега Газманова и других исполнителей за отсутствие реакции на атаку ВСУ на Курскую область. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Толмачев.

«Начните с себя, уважаемый Максим Галкин. Чем вы помогли? И Григорий Лепс, и Олег Газманов поддерживают бойцов СВО, помогают людям. Его замечания — попытка отвлечь внимание от собственной публичной позиции», — заявил Толмачев изданию NEWS.ru.

Сообщалось, что Галкин раскритиковал Олега Газманова, Надежду Бабкину, Григория Лепса и Ярослава Дронова, известного, как Shaman, за якобы отсутствие реакции на атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область, передает «Царьград». ВСУ 6 августа предприняли попытку прорваться в российский регион через границу, а с 9 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

*Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Юморист Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) пытается отвлечь внимание от собственной позиции, критикуя народных артистов России Григория Лепса, Олега Газманова и других исполнителей за отсутствие реакции на атаку ВСУ на Курскую область. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Толмачев. «Начните с себя, уважаемый Максим Галкин. Чем вы помогли? И Григорий Лепс, и Олег Газманов поддерживают бойцов СВО, помогают людям. Его замечания — попытка отвлечь внимание от собственной публичной позиции», — заявил Толмачев изданию NEWS.ru. Сообщалось, что Галкин раскритиковал Олега Газманова, Надежду Бабкину, Григория Лепса и Ярослава Дронова, известного, как Shaman, за якобы отсутствие реакции на атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область, передает «Царьград». ВСУ 6 августа предприняли попытку прорваться в российский регион через границу, а с 9 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции. *Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...