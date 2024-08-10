В Госдуме отреагировали на критику Галкина* из-за атаки ВСУ на Курскую область

Депутат Толмачев: Галкин* пытается отвлечь внимание, критикуя Лепса и Газманова

11 августа 2024 в 01:14 Размер текста - 17 +

Максим Галкин* попытался отвлечь внимание от собственной позиции, заявил депутат Фото: Владимир Андреев © URA.RU Юморист Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) пытается отвлечь внимание от собственной позиции, критикуя народных артистов России Григория Лепса, Олега Газманова и других исполнителей за отсутствие реакции на атаку ВСУ на Курскую область. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Толмачев. «Начните с себя, уважаемый Максим Галкин. Чем вы помогли? И Григорий Лепс, и Олег Газманов поддерживают бойцов СВО, помогают людям. Его замечания — попытка отвлечь внимание от собственной публичной позиции», — заявил Толмачев изданию NEWS . ru. Сообщалось, что Галкин раскритиковал Олега Газманова, Надежду Бабкину, Григория Лепса и Ярослава Дронова, известного, как Shaman, за якобы отсутствие реакции на атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область, передает «Царьград». ВСУ 6 августа предприняли попытку прорваться в российский регион через границу, а с 9 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции. *Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юморист Максим Галкин (признан Минюстом РФ иноагентом) пытается отвлечь внимание от собственной позиции, критикуя народных артистов России Григория Лепса, Олега Газманова и других исполнителей за отсутствие реакции на атаку ВСУ на Курскую область. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Толмачев. «Начните с себя, уважаемый Максим Галкин. Чем вы помогли? И Григорий Лепс, и Олег Газманов поддерживают бойцов СВО, помогают людям. Его замечания — попытка отвлечь внимание от собственной публичной позиции», — заявил Толмачев изданию NEWS.ru. Сообщалось, что Галкин раскритиковал Олега Газманова, Надежду Бабкину, Григория Лепса и Ярослава Дронова, известного, как Shaman, за якобы отсутствие реакции на атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область, передает «Царьград». ВСУ 6 августа предприняли попытку прорваться в российский регион через границу, а с 9 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции. *Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом