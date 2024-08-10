В настоящее время устанавливается личность погибшей
В Нижневартовске (ХМАО) днем 11 августа прохожие обнаружили в Оби тело девушки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в окружном Управлении МВД.
«В Нижневартовске в районе городской набережной труп неизвестной девушки. Сейчас выясняется, откуда он там», — сообщили в ведомстве. Также устанавливается личность погибшей.
Сообщение о ЧП появилось сегодня в соцсетях. Очевидцы сообщали, что тело из Оби на набережную вытащили прохожие.
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