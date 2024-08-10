10 августа 2024
09 августа 2024

В Нижневартовске прохожие вытащили из Оби труп девушки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В настоящее время устанавливается личность погибшей
В настоящее время устанавливается личность погибшей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) днем 11 августа прохожие обнаружили в Оби тело девушки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в окружном Управлении МВД.

«В Нижневартовске в районе городской набережной труп неизвестной девушки. Сейчас выясняется, откуда он там», — сообщили в ведомстве. Также устанавливается личность погибшей.

Сообщение о ЧП появилось сегодня в соцсетях. Очевидцы сообщали, что тело из Оби на набережную вытащили прохожие.

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В Нижневартовске (ХМАО) днем 11 августа прохожие обнаружили в Оби тело девушки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в окружном Управлении МВД. «В Нижневартовске в районе городской набережной труп неизвестной девушки. Сейчас выясняется, откуда он там», — сообщили в ведомстве. Также устанавливается личность погибшей. Сообщение о ЧП появилось сегодня в соцсетях. Очевидцы сообщали, что тело из Оби на набережную вытащили прохожие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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