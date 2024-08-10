10 августа 2024

Жители челябинских сел переживают, что дети не доедут до школы по смытой дороге

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода размыла дорогу еще в конце июля (архивное фото)
Вода размыла дорогу еще в конце июля (архивное фото) Фото:

Жители поселков Подгорный, Михири и Сухарыш в Увельском районе Челябинской области не могут дождаться ремонта бетонного моста, который был разрушен в ливень. Люди переживают, что не смогут осенью возить детей в школу и садик, говорят местные жители.

«Скоро сентябрь — надо будет детей возить в школу, садик. А плотину(дамбу) делать не собираются вообще», — сообщили «Агентству чрезвычайных новостей» жители поселков.

Дорогу Красносельское — Сухарыш смыло во время сильных ливней еще 27 июля. Работы по ремонту трассы не начались до сих пор. Объездной круг по грунтовой дороге составляет почти 40 километров.

Дорогу Красносельское — Сухарыш было решено восстанавливать капитально. Завершение ремонта планируется в 2025 году, сообщили в министерстве дорожного хозяйства и строительства Челябинской области, пишет сайт «74.ру».

«Первым этапом в месте размыва будет выполнено строительство объездной дороги. Сейчас задача к 1 сентября открыть движение по объездной дороге в точке размыва», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Затяжные ливни обрушились на Челябинскую область в конце июля. В регион пришел циклон, а за ним продолжительные дожди. Область буквально утонула под натиском разбушевавшейся стихии.

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Жители поселков Подгорный, Михири и Сухарыш в Увельском районе Челябинской области не могут дождаться ремонта бетонного моста, который был разрушен в ливень. Люди переживают, что не смогут осенью возить детей в школу и садик, говорят местные жители. «Скоро сентябрь — надо будет детей возить в школу, садик. А плотину(дамбу) делать не собираются вообще», — сообщили «Агентству чрезвычайных новостей» жители поселков. Дорогу Красносельское — Сухарыш смыло во время сильных ливней еще 27 июля. Работы по ремонту трассы не начались до сих пор. Объездной круг по грунтовой дороге составляет почти 40 километров. Дорогу Красносельское — Сухарыш было решено восстанавливать капитально. Завершение ремонта планируется в 2025 году, сообщили в министерстве дорожного хозяйства и строительства Челябинской области, пишет сайт «74.ру». «Первым этапом в месте размыва будет выполнено строительство объездной дороги. Сейчас задача к 1 сентября открыть движение по объездной дороге в точке размыва», — сообщили в пресс-службе ведомства. Затяжные ливни обрушились на Челябинскую область в конце июля. В регион пришел циклон, а за ним продолжительные дожди. Область буквально утонула под натиском разбушевавшейся стихии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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