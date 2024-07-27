В Челябинской области вода смыла бетонный мост. Видео

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Упрдор. Курган, новая дорога, трасса, дорога, отремонтированная дорога
Движение по автодороге закрыто в оба направления (архивное фото) Фото:

В деревне Михири Челябинской области поток воды снес бетонный мост через реку. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции.

«Дорогу на поселок Михири Южноуральский городской округ размыло. На данный момент автодорога закрыта в оба направления», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок в данном направлении.

Утром 27 июля жители деревни Михири сообщили URA.RU, что вода размывает мост. В редакцию они прислали видео, на котором показано, как часть конструкции моста падает в воду.

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В деревне Михири Челябинской области поток воды снес бетонный мост через реку. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции. «Дорогу на поселок Михири Южноуральский городской округ размыло. На данный момент автодорога закрыта в оба направления», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок в данном направлении. Утром 27 июля жители деревни Михири сообщили URA.RU, что вода размывает мост. В редакцию они прислали видео, на котором показано, как часть конструкции моста падает в воду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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