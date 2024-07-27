В Челябинской области вода смыла бетонный мост. Видео

27 июля 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Движение по автодороге закрыто в оба направления (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В деревне Михири Челябинской области поток воды снес бетонный мост через реку. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции. «Дорогу на поселок Михири Южноуральский городской округ размыло. На данный момент автодорога закрыта в оба направления», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок в данном направлении. Утром 27 июля жители деревни Михири сообщили URA.RU, что вода размывает мост. В редакцию они прислали видео, на котором показано, как часть конструкции моста падает в воду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Михири Челябинской области поток воды снес бетонный мост через реку. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции. «Дорогу на поселок Михири Южноуральский городской округ размыло. На данный момент автодорога закрыта в оба направления», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок в данном направлении. Утром 27 июля жители деревни Михири сообщили URA.RU, что вода размывает мост. В редакцию они прислали видео, на котором показано, как часть конструкции моста падает в воду.