Сын исполнит последнюю мечту матери, погибшей под завалами в Нижнем Тагиле

Юноша мечтает стать чемпионом по самбо в память о маме, погибшей в Нижнем Тагиле

12 августа 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Сергей утверждает, что все спортивные победы будут посвящены маме (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Сын Светланы С., погибшей под завалами пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область), четырнадцатилетний Сережа стремится осуществить главную мечту своей мамы — завоевать титул в самбо. Мальчик, который уже несколько лет занимается этим видом спорта, считает, что у него есть все шансы на успех. В разговоре с журналистом URA.RU он отметил, что мама всегда поддерживала его увлечение спортом. «Несколько лет назад я начал увлекаться самбо. Вдохновение пришло после просмотра видео с тренировками других ребят. Когда я сообщил маме о своем желании стать самбистом, она сначала попыталась меня отговорить из-за опасений за мое здоровье, учитывая травмоопасность этого вида спорта. В конце концов, она приняла мое решение и поддержала. Сейчас, когда мамы нет рядом, и я чувствую себя одиноким, у меня появилась мечта не только стать чемпионом по самбо, но и представлять свою страну на международных соревнованиях — мечта, которую разделяла и моя мама», — поделился Сережа. Взрыв бытового газа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел 1 августа, в результате чего два подъезда были полностью разрушены. В результате инцидента пострадали 26 человек и 10 человек погибли. Обрушенный дом будет снесен, и жильцам будут выплачены средства на приобретение нового жилья и его ремонт. В рамках уголовного дела были задержаны трое сотрудников газовой службы, которые последними проводили проверку в доме. Им всем был назначен домашний арест в качестве меры пресечения до 1 октября, после чего они были освобождены из зала суда. Ни один из задержанных не признал свою вину. Вся актуальная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын Светланы С., погибшей под завалами пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле (Свердловская область), четырнадцатилетний Сережа стремится осуществить главную мечту своей мамы — завоевать титул в самбо. Мальчик, который уже несколько лет занимается этим видом спорта, считает, что у него есть все шансы на успех. В разговоре с журналистом URA.RU он отметил, что мама всегда поддерживала его увлечение спортом. «Несколько лет назад я начал увлекаться самбо. Вдохновение пришло после просмотра видео с тренировками других ребят. Когда я сообщил маме о своем желании стать самбистом, она сначала попыталась меня отговорить из-за опасений за мое здоровье, учитывая травмоопасность этого вида спорта. В конце концов, она приняла мое решение и поддержала. Сейчас, когда мамы нет рядом, и я чувствую себя одиноким, у меня появилась мечта не только стать чемпионом по самбо, но и представлять свою страну на международных соревнованиях — мечта, которую разделяла и моя мама», — поделился Сережа. Взрыв бытового газа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел 1 августа, в результате чего два подъезда были полностью разрушены. В результате инцидента пострадали 26 человек и 10 человек погибли. Обрушенный дом будет снесен, и жильцам будут выплачены средства на приобретение нового жилья и его ремонт. В рамках уголовного дела были задержаны трое сотрудников газовой службы, которые последними проводили проверку в доме. Им всем был назначен домашний арест в качестве меры пресечения до 1 октября, после чего они были освобождены из зала суда. Ни один из задержанных не признал свою вину. Вся актуальная информация о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.