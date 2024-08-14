Челябинцы сообщают о взрывах газовых баллонов в жилом доме во время пожара

Сотрудники МЧС приступили к тушению пожара
Жители Челябинска сообщают о взрывах газовых баллонов в одноэтажном жилом доме в Тракторозаводском районе во время пожара. На месте работают сотрудники МЧС.
«Крики людей и взрывы раздаются в районе улицы Завалишина и Танкистов. Горит деревянный дом на нескольких хозяев. На месте работают сотрудники МЧС, разворачивают пожарные рукава. Территория оцеплена», — сообщает telegram-канал АЧС.
Очевидцы полагают, что на месте ЧП взрываются газовые баллоны. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по региону, ответ ожидается.
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