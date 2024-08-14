14 августа 2024

Челябинцы сообщают о взрывах газовых баллонов в жилом доме во время пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, пожар, рукав, пожарный гидрант, шланг
Сотрудники МЧС приступили к тушению пожара Фото:

Жители Челябинска сообщают о взрывах газовых баллонов в одноэтажном жилом доме в Тракторозаводском районе во время пожара. На месте работают сотрудники МЧС.

«Крики людей и взрывы раздаются в районе улицы Завалишина и Танкистов. Горит деревянный дом на нескольких хозяев. На месте работают сотрудники МЧС, разворачивают пожарные рукава. Территория оцеплена», — сообщает telegram-канал АЧС.

Очевидцы полагают, что на месте ЧП взрываются газовые баллоны. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по региону, ответ ожидается.

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Жители Челябинска сообщают о взрывах газовых баллонов в одноэтажном жилом доме в Тракторозаводском районе во время пожара. На месте работают сотрудники МЧС. «Крики людей и взрывы раздаются в районе улицы Завалишина и Танкистов. Горит деревянный дом на нескольких хозяев. На месте работают сотрудники МЧС, разворачивают пожарные рукава. Территория оцеплена», — сообщает telegram-канал АЧС. Очевидцы полагают, что на месте ЧП взрываются газовые баллоны. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по региону, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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