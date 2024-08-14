Врач раскрыла, почему женщины переносят высокую температуру легче мужчин

Женщины легче мужчин переносят температуру из-за разного уровня гормонов. Об этом рассказала эндокринолог Видновской районной клинической больницы Мария Калошина.
«Женщины имеют высокий уровень эстрогена и прогестерона, а также низкий уровень тестостерона. За счет такого сочетания они намного легче переносят болезни. Болевые симптомы у них проявляются слабее», — сообщила медик NEWS.ru
Калошина сообщила, что женский гормон эстроген обеспечивает быструю реакцию и способствует скорому размножению иммунокомпетентных клеток. Благодаря этому женский организм эффективнее борется с вирусами. А вот мужской гормон, по мнению эксперта, угнетает иммунный ответ и не поддерживает организм в борьбе с патогеном. Это приводит к тому, что мужчина больше страдает во время ОРВИ или гриппа.
Принято считать, что летом заболеть простудой намного сложнее, чем в холодное время года. Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева ранее развеяла этот миф. По ее словам, вирусы попадают в организм воздушно-капельным путем независимо от времени года. Для лечения вирусных инфекций применяют жаропонижающие препараты, промывание солевыми растворами, чтобы снять отек слизистой. Больному следует выпивать много жидкости — 1,5-2 литра в сутки и поддерживать влажность воздуха в помещении на уровне 45-60%, отмечает Агаева.
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