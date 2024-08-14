14 августа 2024

Молодые челябинские педагоги получат по 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области ввели новую меру поддержки начинающих учителей
В Челябинской области ввели новую меру поддержки начинающих учителей Фото:

Молодые педагоги в Челябинской области получат дополнительную выплату в 300 тысяч рублей за три года. Об этом сообщили 15 августа в пресс-службе правительства региона.

«Тяжело работать, особенно в первый год, когда еще надбавок нет, стажа нет, когда часов не так много. Поэтому приняли решение и запускаем новую программу поддержки молодых педагогов. Программа начинает работать уже после 1 сентября, материальная поддержка — это важно», — прокомментировал губернатор региона Алексей Текслер.

Единовременная выплата будет производиться на протяжении трех лет, с ежегодным увеличением размера: 60 тысяч рублей — при стаже работы один год, 100 тысяч — при стаже два года и 140 тысяч рублей при стаже три года. Таким образом, за три года выплата составит триста тысяч рублей.

На выплату могут претендовать педагоги до 35 лет с профильным образованием, окончившие ссуз или вуз и приступившие к работе после выпуска, ранее не работавшие в школе. Начиная с сентября выплату смогут получить молодые педагоги, проработавшие полный учебный год и продолжающие трудовую деятельность в этой же школе.

На сегодняшний день более 800 молодых педагогов претендуют на новую стимулирующую выплату. В пресс-службе правительства подчеркнули, что инициатором появления новой меры поддержки стал губернатор Текслер.

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Молодые педагоги в Челябинской области получат дополнительную выплату в 300 тысяч рублей за три года. Об этом сообщили 15 августа в пресс-службе правительства региона. «Тяжело работать, особенно в первый год, когда еще надбавок нет, стажа нет, когда часов не так много. Поэтому приняли решение и запускаем новую программу поддержки молодых педагогов. Программа начинает работать уже после 1 сентября, материальная поддержка — это важно», — прокомментировал губернатор региона Алексей Текслер. Единовременная выплата будет производиться на протяжении трех лет, с ежегодным увеличением размера: 60 тысяч рублей — при стаже работы один год, 100 тысяч — при стаже два года и 140 тысяч рублей при стаже три года. Таким образом, за три года выплата составит триста тысяч рублей. На выплату могут претендовать педагоги до 35 лет с профильным образованием, окончившие ссуз или вуз и приступившие к работе после выпуска, ранее не работавшие в школе. Начиная с сентября выплату смогут получить молодые педагоги, проработавшие полный учебный год и продолжающие трудовую деятельность в этой же школе. На сегодняшний день более 800 молодых педагогов претендуют на новую стимулирующую выплату. В пресс-службе правительства подчеркнули, что инициатором появления новой меры поддержки стал губернатор Текслер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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