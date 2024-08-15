Перекрытия, салюты и звезды: полная инструкция по Дню города в Екатеринбурге

Гуляния в День города в Екатеринбурге продлятся до 22:00

15 августа 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Завершат праздник салютом в 22:00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU День города в Екатеринбурге пройдет 17 августа — в тот день центр перекроют, запретят продавать алкоголь, а транспорт будет развозить всех желающих даже в час ночи. Во сколько запустят салюты, как лучше одеваться, какой будет программа в разных точках города — URA.RU собрало полную информацию о предстоящем празднике. Погода Горожанам придется вооружиться зонтиками и дождевиками. Синоптики обещают кратковременные дожди, но днем в районе +15, +20 градусов. Перекрытия Движение для автомобилистов перекроют с 6:00 16 августа до 21:00 17 августа в районе от улицы Николая Никонова до Первомайской. С 6:00 17 августа недоступны будут еще восемь улиц. Так, проспект Ленина закроют от Московской до Карла Либкнехта, 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина, Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев, Толмачева от Ленина до Первомайской, Маршала Жукова от Челюскинцев до Ленина. Улицы Вайнера, Урицкого и Володарского будут закрыты от Антона Валека до Ленина. С 19.00 до завершения Дня города перекрытия будут по 8 Марта (от Куйбышева до Малышева), Карла Либкнехта (от Шевченко до Малышева), Малышева (от Розы Люксембург до Московской). Также запрет на проезд коснется улицы Радищева (от Московской до 8 Марта). Фото: Дарья Блиновских © URA.RU Работа общественного транспорта В День города общественный транспорт будет ходить до 01:00. Мэрия обещает, что организует накопление автобусов и трамваев на выходе из центральной части города. Фото: Дарья Блиновских © URA.RU Запреты По традиции в центре города запретят продажу алкоголя. Ограничения будут действовать с 08:00 до 23:00 в границах улиц Московская — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного и улицы Челюскинцев. Фото: Лейла Джавадова © URA.RU Также с 10:00 17 августа до 00:00 18 августа запретят электросамокаты. Органичат использование СИМ в районе улицы Челюскинцев — Бориса Ельцина — 8 Марта — Малышева — Карла Либкнехта — проспект Ленина — набережная Рабочей молодежи. Фото: Лейла Джавадова © URA.RU Хедлайнеры Звездных гостей в этом году будет четыре. Для детей на Площади 1905 года выступят белорусские YouTube-блогеры Улька Пулька и ДимДимыч. В Историческом сквере в период с 19:00 до 21:00, пока будет идти «Мисс Екатеринбург», споет экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина, следом за ней на сцену в 21:10 выйдет группа Dabro. Тем временем у «Уральца» споют другие знаменитости. В рамках фестиваля RCC Extreme на разогреве выступят барабанщик Emil Vergo и дуэт Lovanda, после хитами «Снова я напиваюсь», «Ты горишь как огонь» и «Быстро» порадует Slava Marlow. Программа Стартует праздник с 10:00 у ККТ «Космос», где пройдет спортивный праздник. В 15:00 здесь же пройдет паблик-ток с бойцом Иваном Штырковым, а в окружении сотни свечей выступит коллектива NeoClassic Orchestra. С 11:00 до 18:00 пройдет семейный праздник на Площади 1905 года, а на улице Пушкина до 15:00 можно посетить выставку ретроавтомобилей. С 12:00 на Октябрьской площади устроят шоу от уральского бренда Tony Clou с элементами акробатики, баттл диджеев, танцевальную аудиопрогулку в наушниках, лекторий и мастер-класс по созданию открытки с помощью нейросети. В это же время в Литературном квартале состоятся гадания, мастер-класс по бальным танцам и концерт оркестра B-A-C-H. Официально старт Дню города дадут в 12:30 в Историческом сквере, следом устроят Городскую свадьбу, где одной из пар подарят ценный презент. В 19:00 начнется финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». Весь день у КРК «Уралец» BMX-спортсмены и самокатчики будут определять, кто из них самый лучший, а в 19:00 стартуют концерты звезд. Днем в парке Маяковского проведут мастер-классы и соревнования по авиамоделизму и концерты. В Академическом устроят свой праздник, но на этот раз без звездных хедлайнеров. На территории школы № 79 с 9:00 состоятся танцевальный флешмоб-открытка, матч по мини-фуболу, соревнования по настольному теннису. Во Дворце Дзюдо с 11.00 пройдут показательные выступления по самбо. В 19:00 за пульт встанет DJ — сценой для него станет каравелла в Преображенском парк, также откроется светомузыкальный фонтан. Фото: Юлия Виноградова © URA.RU Фото: Юлия Виноградова © URA.RU Салюты Несмотря на меньший бюджет, чем в прошлом году, салютов будет два. Первый погремит над акваторией городского пруда примерно в 22:00, но могут быть задержки — все зависит от того, затянется ли концерт хедлайнеров или нет. В районе Академический устроят фейерверк над Преображенским парком — тоже в 22:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

День города в Екатеринбурге пройдет 17 августа — в тот день центр перекроют, запретят продавать алкоголь, а транспорт будет развозить всех желающих даже в час ночи. Во сколько запустят салюты, как лучше одеваться, какой будет программа в разных точках города — URA.RU собрало полную информацию о предстоящем празднике. Горожанам придется вооружиться зонтиками и дождевиками. Синоптики обещают кратковременные дожди, но днем в районе +15, +20 градусов. Движение для автомобилистов перекроют с 6:00 16 августа до 21:00 17 августа в районе от улицы Николая Никонова до Первомайской. С 6:00 17 августа недоступны будут еще восемь улиц. Так, проспект Ленина закроют от Московской до Карла Либкнехта, 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина, Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев, Толмачева от Ленина до Первомайской, Маршала Жукова от Челюскинцев до Ленина. Улицы Вайнера, Урицкого и Володарского будут закрыты от Антона Валека до Ленина. С 19.00 до завершения Дня города перекрытия будут по 8 Марта (от Куйбышева до Малышева), Карла Либкнехта (от Шевченко до Малышева), Малышева (от Розы Люксембург до Московской). Также запрет на проезд коснется улицы Радищева (от Московской до 8 Марта). В День города общественный транспорт будет ходить до 01:00. Мэрия обещает, что организует накопление автобусов и трамваев на выходе из центральной части города. По традиции в центре города запретят продажу алкоголя. Ограничения будут действовать с 08:00 до 23:00 в границах улиц Московская — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного и улицы Челюскинцев. Также с 10:00 17 августа до 00:00 18 августа запретят электросамокаты. Органичат использование СИМ в районе улицы Челюскинцев — Бориса Ельцина — 8 Марта — Малышева — Карла Либкнехта — проспект Ленина — набережная Рабочей молодежи. Звездных гостей в этом году будет четыре. Для детей на Площади 1905 года выступят белорусские YouTube-блогеры Улька Пулька и ДимДимыч. В Историческом сквере в период с 19:00 до 21:00, пока будет идти «Мисс Екатеринбург», споет экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина, следом за ней на сцену в 21:10 выйдет группа Dabro. Тем временем у «Уральца» споют другие знаменитости. В рамках фестиваля RCC Extreme на разогреве выступят барабанщик Emil Vergo и дуэт Lovanda, после хитами «Снова я напиваюсь», «Ты горишь как огонь» и «Быстро» порадует Slava Marlow. Стартует праздник с 10:00 у ККТ «Космос», где пройдет спортивный праздник. В 15:00 здесь же пройдет паблик-ток с бойцом Иваном Штырковым, а в окружении сотни свечей выступит коллектива NeoClassic Orchestra. С 11:00 до 18:00 пройдет семейный праздник на Площади 1905 года, а на улице Пушкина до 15:00 можно посетить выставку ретроавтомобилей. С 12:00 на Октябрьской площади устроят шоу от уральского бренда Tony Clou с элементами акробатики, баттл диджеев, танцевальную аудиопрогулку в наушниках, лекторий и мастер-класс по созданию открытки с помощью нейросети. В это же время в Литературном квартале состоятся гадания, мастер-класс по бальным танцам и концерт оркестра B-A-C-H. Официально старт Дню города дадут в 12:30 в Историческом сквере, следом устроят Городскую свадьбу, где одной из пар подарят ценный презент. В 19:00 начнется финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». Весь день у КРК «Уралец» BMX-спортсмены и самокатчики будут определять, кто из них самый лучший, а в 19:00 стартуют концерты звезд. Днем в парке Маяковского проведут мастер-классы и соревнования по авиамоделизму и концерты. В Академическом устроят свой праздник, но на этот раз без звездных хедлайнеров. На территории школы № 79 с 9:00 состоятся танцевальный флешмоб-открытка, матч по мини-фуболу, соревнования по настольному теннису. Во Дворце Дзюдо с 11.00 пройдут показательные выступления по самбо. В 19:00 за пульт встанет DJ — сценой для него станет каравелла в Преображенском парк, также откроется светомузыкальный фонтан. Несмотря на меньший бюджет, чем в прошлом году, салютов будет два. Первый погремит над акваторией городского пруда примерно в 22:00, но могут быть задержки — все зависит от того, затянется ли концерт хедлайнеров или нет. В районе Академический устроят фейерверк над Преображенским парком — тоже в 22:00.