Происшествия В Екатеринбурге возле Белой башни нашли труп 16 августа 2024 в 10:40 Размер текста - 17 + ЧП на Уралмаше произошло ночью Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге возле памятника архитектуры конструктивизма «Белая башня» (Уралмаш) ночью 16 августа нашли труп. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах. «На территории скончался охранник. Предварительно, были проблемы со здоровьем. Тело забрали сотрудники муниципальной похоронной службы», — сказал собеседник агентства. Второй добавил, что смерть — не криминальная. URA.RU обратилось за комментарием в свердловский СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге возле памятника архитектуры конструктивизма «Белая башня» (Уралмаш) ночью 16 августа нашли труп. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах. «На территории скончался охранник. Предварительно, были проблемы со здоровьем. Тело забрали сотрудники муниципальной похоронной службы», — сказал собеседник агентства. Второй добавил, что смерть — не криминальная. URA.RU обратилось за комментарием в свердловский СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям