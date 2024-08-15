В Екатеринбурге возле Белой башни нашли труп

ЧП на Уралмаше произошло ночью
В Екатеринбурге возле памятника архитектуры конструктивизма «Белая башня» (Уралмаш) ночью 16 августа нашли труп. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах.
«На территории скончался охранник. Предварительно, были проблемы со здоровьем. Тело забрали сотрудники муниципальной похоронной службы», — сказал собеседник агентства. Второй добавил, что смерть — не криминальная.
URA.RU обратилось за комментарием в свердловский СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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