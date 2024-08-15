15 августа 2024

В Екатеринбурге возле Белой башни нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Белой башни после первого этапа консервации. Екатеринбург, белая башня
ЧП на Уралмаше произошло ночью Фото:

В Екатеринбурге возле памятника архитектуры конструктивизма «Белая башня» (Уралмаш) ночью 16 августа нашли труп. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах.

«На территории скончался охранник. Предварительно, были проблемы со здоровьем. Тело забрали сотрудники муниципальной похоронной службы», — сказал собеседник агентства. Второй добавил, что смерть — не криминальная.

URA.RU обратилось за комментарием в свердловский СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге возле памятника архитектуры конструктивизма «Белая башня» (Уралмаш) ночью 16 августа нашли труп. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах. «На территории скончался охранник. Предварительно, были проблемы со здоровьем. Тело забрали сотрудники муниципальной похоронной службы», — сказал собеседник агентства. Второй добавил, что смерть — не криминальная. URA.RU обратилось за комментарием в свердловский СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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