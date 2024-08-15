Медик в Магнитогорске посоветовала нюхать школьную форму при покупках

Медики Магнитогорска (Челябинская область) научили жителей при выборе школьной формы обращать внимание на запах и пропорциональность одежды. Как 15 августа рассказала врач-реабилитолог горбольницы № 2 Ульяна Колодина, форма с обилием химических веществ неприятно пахнет.
«Хочу дать несколько рекомендаций родителям, на что необходимо обращать внимание при покупке формы к школе. Любая одежда с содержанием химических веществ имеет неприятный запах, не должно быть гигроскопичности, обязателен натуральный состав», — привели слова Колодиной в пресс-службе минздрава.
Врач порекомендовала учитывать аккуратность швов. При покупке следует убедиться, что принты не трескаются при растяжении. Также медик предостерегает от покупки одежды на распродажах с большими скидками, поскольку такие товары могут быть низкого качества.
Перед тем как одеть ребенка в новую одежду, необходимо ее постирать и погладить. Ярко выраженная окраска воды при стирке и неприятный запах при глажке могут указывать на некачественный товар. Врач подчеркнула, что детская одежда должна быть сертифицированной, чтобы соответствовать установленным стандартам безопасности и качества.
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