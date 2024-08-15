15 августа 2024

Медик в Магнитогорске посоветовала нюхать школьную форму при покупках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врач Ульяна Колодина предостерегла от покупок школьной формы на распродажах
Врач Ульяна Колодина предостерегла от покупок школьной формы на распродажах Фото:

Медики Магнитогорска (Челябинская область) научили жителей при выборе школьной формы обращать внимание на запах и пропорциональность одежды. Как 15 августа рассказала врач-реабилитолог горбольницы № 2 Ульяна Колодина, форма с обилием химических веществ неприятно пахнет.

«Хочу дать несколько рекомендаций родителям, на что необходимо обращать внимание при покупке формы к школе. Любая одежда с содержанием химических веществ имеет неприятный запах, не должно быть гигроскопичности, обязателен натуральный состав», — привели слова Колодиной в пресс-службе минздрава.

Врач порекомендовала учитывать аккуратность швов. При покупке следует убедиться, что принты не трескаются при растяжении. Также медик предостерегает от покупки одежды на распродажах с большими скидками, поскольку такие товары могут быть низкого качества.

Перед тем как одеть ребенка в новую одежду, необходимо ее постирать и погладить. Ярко выраженная окраска воды при стирке и неприятный запах при глажке могут указывать на некачественный товар. Врач подчеркнула, что детская одежда должна быть сертифицированной, чтобы соответствовать установленным стандартам безопасности и качества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Медики Магнитогорска (Челябинская область) научили жителей при выборе школьной формы обращать внимание на запах и пропорциональность одежды. Как 15 августа рассказала врач-реабилитолог горбольницы № 2 Ульяна Колодина, форма с обилием химических веществ неприятно пахнет. «Хочу дать несколько рекомендаций родителям, на что необходимо обращать внимание при покупке формы к школе. Любая одежда с содержанием химических веществ имеет неприятный запах, не должно быть гигроскопичности, обязателен натуральный состав», — привели слова Колодиной в пресс-службе минздрава. Врач порекомендовала учитывать аккуратность швов. При покупке следует убедиться, что принты не трескаются при растяжении. Также медик предостерегает от покупки одежды на распродажах с большими скидками, поскольку такие товары могут быть низкого качества. Перед тем как одеть ребенка в новую одежду, необходимо ее постирать и погладить. Ярко выраженная окраска воды при стирке и неприятный запах при глажке могут указывать на некачественный товар. Врач подчеркнула, что детская одежда должна быть сертифицированной, чтобы соответствовать установленным стандартам безопасности и качества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...