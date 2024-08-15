В центре Перми с помощью уколов вылечили деревья.Фото

До лечения у лиственниц была бурая хвоя, которая опадала
В Перми на ул. Ленина и Попова вылечили лиственницы от грибка. Деревьям ставили уколы с лекарственным препаратом. Об этом сообщили в МКУ «Городское зеленое строительство»
«Вакцинация двух лиственниц была проведена 25 июля двумя препаратами. Сейчас деревья чувствуют себя хорошо — к такому выводу пришли специалисты после осмотра лиственниц», — сообщили в организации.
До уколов у лиственниц побурела и опала хвоя. Для лечения специалисты использовали удобрения и фунгицид, применяемый против болезней стволов и почвенных патогенов.
Специалисты ставили уколы в основании стволов
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