15 августа 2024

В центре Перми с помощью уколов вылечили деревья.Фото

В центре Перми с помощью уколов вылечили деревья
© Служба новостей «URA.RU»
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До лечения у лиственниц была бурая хвоя, которая опадала
До лечения у лиственниц была бурая хвоя, которая опадала Фото:

В Перми на ул. Ленина и Попова вылечили лиственницы от грибка. Деревьям ставили уколы с лекарственным препаратом. Об этом сообщили в МКУ «Городское зеленое строительство»

«Вакцинация двух лиственниц была проведена 25 июля двумя препаратами. Сейчас деревья чувствуют себя хорошо — к такому выводу пришли специалисты после осмотра лиственниц», — сообщили в организации.

До уколов у лиственниц побурела и опала хвоя. Для лечения специалисты использовали удобрения и фунгицид, применяемый против болезней стволов и почвенных патогенов.

Специалисты ставили уколы в основании стволов
Специалисты ставили уколы в основании стволов
Фото:

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В Перми на ул. Ленина и Попова вылечили лиственницы от грибка. Деревьям ставили уколы с лекарственным препаратом. Об этом сообщили в МКУ «Городское зеленое строительство» «Вакцинация двух лиственниц была проведена 25 июля двумя препаратами. Сейчас деревья чувствуют себя хорошо — к такому выводу пришли специалисты после осмотра лиственниц», — сообщили в организации. До уколов у лиственниц побурела и опала хвоя. Для лечения специалисты использовали удобрения и фунгицид, применяемый против болезней стволов и почвенных патогенов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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