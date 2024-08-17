Вильфанд: часть регионов России ожидает жара до 38 градусов

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Температура воздуха значительно превысит стандартные значения в части регионов России
Температура воздуха значительно превысит стандартные значения в части регионов России Фото:

На предстоящих выходных 17-18 августа в Туве ожидается аномальная жара до 38 градусов. В Иркутской области температура поднимется до 27-32 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Супержаркая погода в Туве с субботы по воскресенье, температура на 10 градусов выше нормы. Максимальное значение может составить плюс 38 градусов», — передает ТАСС заявление Вильфанда. Температура воздуха в Иркутской области на выходных превысит обычные значения на 6-11 градусов. С субботы по вторник ожидается жара от плюс 27 до плюс 32 градусов.

Высокие температуры также прогнозируются в Алтае, Хакасии и Красноярском крае, где столбик термометра может подняться до плюс 25-31 градуса. Эти данные значительно превышают климатические нормы этих регионов.

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На предстоящих выходных 17-18 августа в Туве ожидается аномальная жара до 38 градусов. В Иркутской области температура поднимется до 27-32 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Супержаркая погода в Туве с субботы по воскресенье, температура на 10 градусов выше нормы. Максимальное значение может составить плюс 38 градусов», — передает ТАСС заявление Вильфанда. Температура воздуха в Иркутской области на выходных превысит обычные значения на 6-11 градусов. С субботы по вторник ожидается жара от плюс 27 до плюс 32 градусов. Высокие температуры также прогнозируются в Алтае, Хакасии и Красноярском крае, где столбик термометра может подняться до плюс 25-31 градуса. Эти данные значительно превышают климатические нормы этих регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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