16 августа 2024

Как проходит День города в Екатеринбурге. Фоторепортаж

В Екатеринбурге 17 августа проходит День города
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургу исполняется 301 год
Екатеринбургу исполняется 301 год Фото:

На площадках в разных частях Екатеринбурга 17 августа проходят мероприятия, посвященные Дню города. Жители уральской столицы посмотрели на выставку ретроавтомобилей, послушали поздравительные речи мэра города Алексея Орлова и губернатора области Евгения Куйвашева, а также увидели, как поженились 20 пар в рамках проекта «Городская свадьба». URA.RU подготовило фоторепортаж о том, как все это проходило.

У «Космоса» в 10:00 стартовал турнир по баскетболу 3×3, а также есть различные активности — фотозоны, небольшой фудкорт
У «Космоса» в 10:00 стартовал турнир по баскетболу 3×3, а также есть различные активности — фотозоны, небольшой фудкорт
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Спортивный праздник у ККТ «Космос» на площади Дзержинского
Спортивный праздник у ККТ «Космос» на площади Дзержинского
Фото:
День города. Екатеринбург
В 11:00 начался большой семейный праздник на Площади 1905 года
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День города. Екатеринбург
Людмила Бабушкина и Алексей Орлов на большом семейном празднике
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На улице Пушкина в 11:00 открылась выставка ретро-автомобилей
На улице Пушкина в 11:00 открылась выставка ретро-автомобилей
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Часть экспозиции посвящена теме «Авто в кино»
Часть экспозиции посвящена теме «Авто в кино»
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В 12:00 началось возложение цветов к памятнику В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину на проспекте Ленина
В 12:00 началось возложение цветов к памятнику В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину на проспекте Ленина
Фото:
День города. Екатеринбург
Людмила Бабушкина возложила цветы к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину
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День города. Екатеринбург
От памятника Евгений Куйвашев, Алексей Орлов и Людмила Бабушкина направились в сторону главной сцены в Историческом сквере
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В 12:30 началась официальная церемония открытия Дня города
В 12:30 началась официальная церемония открытия Дня города
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Первые лица города и области выступили с официальными речами
Первые лица города и области выступили с официальными речами
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В Историческом сквере подняли праздничный флаг города
В Историческом сквере подняли праздничный флаг города
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На главной сцене Исторического сквера прошла «Городская свадьба»
На главной сцене Исторического сквера прошла «Городская свадьба»
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Городская свадьба в Историческом сквере. Екатеринбург
Пары представляли каждый район Екатеринбурга
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Городская свадьба в Историческом сквере. Екатеринбург
Алексей и Юлия Серебрянниковы стали победителями «Городской свадьбы»
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Победителям достался сертификат на свадебное путешествие на один миллион рублей
Победителям достался сертификат на свадебное путешествие на один миллион рублей
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Евгений Куйвашев покинул площадку
Евгений Куйвашев покинул площадку
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Мэр города Алексей Орлов приехал в обновленный Литературный квартал
Мэр города Алексей Орлов приехал в обновленный Литературный квартал
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В обновленном Литературном квартале проходят гадания, мастер-классы по танцам и концерт
В обновленном Литературном квартале проходят гадания, мастер-классы по танцам и концерт
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Гуляния завершатся вечером 17 августа
Гуляния завершатся вечером 17 августа
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На площадках в разных частях Екатеринбурга 17 августа проходят мероприятия, посвященные Дню города. Жители уральской столицы посмотрели на выставку ретроавтомобилей, послушали поздравительные речи мэра города Алексея Орлова и губернатора области Евгения Куйвашева, а также увидели, как поженились 20 пар в рамках проекта «Городская свадьба». URA.RU подготовило фоторепортаж о том, как все это проходило.
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© Служба новостей «URA.RU»
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