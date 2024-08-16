Екатеринбургу исполняется 301 год
На площадках в разных частях Екатеринбурга 17 августа проходят мероприятия, посвященные Дню города. Жители уральской столицы посмотрели на выставку ретроавтомобилей, послушали поздравительные речи мэра города Алексея Орлова и губернатора области Евгения Куйвашева, а также увидели, как поженились 20 пар в рамках проекта «Городская свадьба». URA.RU подготовило фоторепортаж о том, как все это проходило.
У «Космоса» в 10:00 стартовал турнир по баскетболу 3×3, а также есть различные активности — фотозоны, небольшой фудкорт
Спортивный праздник у ККТ «Космос» на площади Дзержинского
В 11:00 начался большой семейный праздник на Площади 1905 года
Людмила Бабушкина и Алексей Орлов на большом семейном празднике
На улице Пушкина в 11:00 открылась выставка ретро-автомобилей
Часть экспозиции посвящена теме «Авто в кино»
В 12:00 началось возложение цветов к памятнику В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину на проспекте Ленина
Людмила Бабушкина возложила цветы к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину
От памятника Евгений Куйвашев, Алексей Орлов и Людмила Бабушкина направились в сторону главной сцены в Историческом сквере
В 12:30 началась официальная церемония открытия Дня города
Первые лица города и области выступили с официальными речами
В Историческом сквере подняли праздничный флаг города
На главной сцене Исторического сквера прошла «Городская свадьба»
Пары представляли каждый район Екатеринбурга
Алексей и Юлия Серебрянниковы стали победителями «Городской свадьбы»
Победителям достался сертификат на свадебное путешествие на один миллион рублей
Евгений Куйвашев покинул площадку
Мэр города Алексей Орлов приехал в обновленный Литературный квартал
В обновленном Литературном квартале проходят гадания, мастер-классы по танцам и концерт
Гуляния завершатся вечером 17 августа
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