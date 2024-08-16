Как проходит День города в Екатеринбурге. Фоторепортаж

В Екатеринбурге 17 августа проходит День города

17 августа 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Екатеринбургу исполняется 301 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На площадках в разных частях Екатеринбурга 17 августа проходят мероприятия, посвященные Дню города. Жители уральской столицы посмотрели на выставку ретроавтомобилей, послушали поздравительные речи мэра города Алексея Орлова и губернатора области Евгения Куйвашева, а также увидели, как поженились 20 пар в рамках проекта «Городская свадьба». URA.RU подготовило фоторепортаж о том, как все это проходило. У «Космоса» в 10:00 стартовал турнир по баскетболу 3×3, а также есть различные активности — фотозоны, небольшой фудкорт Фото: URA.RU Спортивный праздник у ККТ «Космос» на площади Дзержинского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 11:00 начался большой семейный праздник на Площади 1905 года Фото: Илья Московец © URA.RU Людмила Бабушкина и Алексей Орлов на большом семейном празднике Фото: Илья Московец © URA.RU На улице Пушкина в 11:00 открылась выставка ретро-автомобилей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Часть экспозиции посвящена теме «Авто в кино» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 12:00 началось возложение цветов к памятнику В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину на проспекте Ленина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Людмила Бабушкина возложила цветы к памятнику основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU От памятника Евгений Куйвашев, Алексей Орлов и Людмила Бабушкина направились в сторону главной сцены в Историческом сквере Фото: Илья Московец © URA.RU В 12:30 началась официальная церемония открытия Дня города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первые лица города и области выступили с официальными речами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Историческом сквере подняли праздничный флаг города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На главной сцене Исторического сквера прошла «Городская свадьба» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пары представляли каждый район Екатеринбурга Фото: Илья Московец © URA.RU Алексей и Юлия Серебрянниковы стали победителями «Городской свадьбы» Фото: Илья Московец © URA.RU Победителям достался сертификат на свадебное путешествие на один миллион рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Евгений Куйвашев покинул площадку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр города Алексей Орлов приехал в обновленный Литературный квартал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В обновленном Литературном квартале проходят гадания, мастер-классы по танцам и концерт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гуляния завершатся вечером 17 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На площадках в разных частях Екатеринбурга 17 августа проходят мероприятия, посвященные Дню города. Жители уральской столицы посмотрели на выставку ретроавтомобилей, послушали поздравительные речи мэра города Алексея Орлова и губернатора области Евгения Куйвашева, а также увидели, как поженились 20 пар в рамках проекта «Городская свадьба». URA.RU подготовило фоторепортаж о том, как все это проходило.