В екатеринбургском торговом центре «Мегаполис» произошла драка с применением ножа. Двое парней (один из них якобы был в военной форме) сцепились у ювелирного магазина, рассказали очевидцы.
«Прямо в ювелирном мужчина в военной форме достал нож и начал им махать, после криков к охране они переместились на улицу. Где уже военный пырнул второго ножом в бедро», — передает слова очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Пострадавшему оказали первую помощь, рана ноги оказалась не слишком серьезной. Второй участник потасовки сбежал, но его перехватили полицейские.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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