17 августа 2024

Неизвестные устроили поножовщину в крупном ТЦ Екатеринбурга. Видео

В торговом центре «Мегаполис» в Екатеринбурге произошла драка с ножом
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшего ножом пырнули в ногу (архивное фото)
Пострадавшего ножом пырнули в ногу (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском торговом центре «Мегаполис» произошла драка с применением ножа. Двое парней (один из них якобы был в военной форме) сцепились у ювелирного магазина, рассказали очевидцы.

«Прямо в ювелирном мужчина в военной форме достал нож и начал им махать, после криков к охране они переместились на улицу. Где уже военный пырнул второго ножом в бедро», — передает слова очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Пострадавшему оказали первую помощь, рана ноги оказалась не слишком серьезной. Второй участник потасовки сбежал, но его перехватили полицейские.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В екатеринбургском торговом центре «Мегаполис» произошла драка с применением ножа. Двое парней (один из них якобы был в военной форме) сцепились у ювелирного магазина, рассказали очевидцы. «Прямо в ювелирном мужчина в военной форме достал нож и начал им махать, после криков к охране они переместились на улицу. Где уже военный пырнул второго ножом в бедро», — передает слова очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург». Пострадавшему оказали первую помощь, рана ноги оказалась не слишком серьезной. Второй участник потасовки сбежал, но его перехватили полицейские. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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