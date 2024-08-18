Народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова рассказала о своей дружбе с французским актером Аленом Делоном во время съемок фильма «Тегеран-43». Она отметила, что такие таланты, как Делон, появляются лишь раз в тысячу лет, подчеркнув, что он был фантастическим другом.
«Ален Делон был фантастическим другом, хотя и очень одиноким человеком. Французский актер был очень сильным человеком, поэтому умело скрывал боль из детства и юности за своей знаменитой улыбкой. Такие люди рождаются раз в тысячелетие», — передает слова Белохвостиковой ТАСС.
В интервью РИА Новости актриса добавила, что Ален Делон был бесконечно талантливым, удивительным и добрым человеком, тяжелой судьбы, который стал символом для мира. Белохвостикова отметила, что Делон был человеком с тайной, которую зрителям предстоит разгадать. «За этой ослепительной улыбкой скрывается столько боли, столько трагедии», — заявила артистка.
По словам актрисы, она была знакома с Делоном еще до съемок фильма «Тегеран 43». Они общались в Москве, когда он приезжал, и Белохвостикова вручала ему приз «Легенда» после его операции на сердце.
На момент, когда Ален Делон стал популярным, Наталия практически все время проводила со своим мужем Владимиром Наумовым. Эта любовь длилась всю жизнь и не оставила шансов другим мужчинам, включая Делона. «Я могла обняться с Делоном, подержаться за руку, но когда рядом с тобой Володя — поверьте, не нужен даже Ален», — прокомментировала Белохвостикова MK.RU.
Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет. Он известен своими связями с русской культурой, особенно благодаря роли в фильме «Тегеран-43», совместном проекте СССР и Франции. В этом фильме он сыграл с Натальей Белохвостиковой и Арменом Джигарханяном, а песня Шарля Азнавура «Une Vie D'amour» стала символом фильма и классикой любви.
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