Shot: труп мужчины всплыл вблизи «Москвы-Сити»

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Рядом с причалом "Кутузовский", недалеко от "Москвы-Сити" всплыл труп мужчины
Рядом с причалом "Кутузовский", недалеко от "Москвы-Сити" всплыл труп мужчины Фото:

В Москве-реке недалеко от причала «Кутузовский», расположенного рядом с деловым центром «Москва-Сити», обнаружено тело неизвестного мужчины. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Тело в Москве-реке, рядом с причалом „Кутузовский“, обнаружили сегодня около 07:30 утра», — проинформировал telegram-канал. Сообщается, что тело сейчас извлекают из воды, личность и обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.

Telegram-канал также отметил, что накануне в этом районе была замечена группа сильно пьяных мужчин. Согласно данным очевидцев, один из компании решил искупаться в реке.  

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В Москве-реке недалеко от причала «Кутузовский», расположенного рядом с деловым центром «Москва-Сити», обнаружено тело неизвестного мужчины. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Тело в Москве-реке, рядом с причалом „Кутузовский“, обнаружили сегодня около 07:30 утра», — проинформировал telegram-канал. Сообщается, что тело сейчас извлекают из воды, личность и обстоятельства смерти мужчины устанавливаются. Telegram-канал также отметил, что накануне в этом районе была замечена группа сильно пьяных мужчин. Согласно данным очевидцев, один из компании решил искупаться в реке.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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