Shot: труп мужчины всплыл вблизи «Москвы-Сити»

В Москве-реке недалеко от причала «Кутузовский», расположенного рядом с деловым центром «Москва-Сити», обнаружено тело неизвестного мужчины. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Тело в Москве-реке, рядом с причалом „Кутузовский“, обнаружили сегодня около 07:30 утра», — проинформировал telegram-канал. Сообщается, что тело сейчас извлекают из воды, личность и обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.
Telegram-канал также отметил, что накануне в этом районе была замечена группа сильно пьяных мужчин. Согласно данным очевидцев, один из компании решил искупаться в реке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.