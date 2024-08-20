В Екатеринбурге ищут шеф-повара на зарплату полмиллиона рублей

20 августа 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Шеф должен обладать опытом работы от пяти лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU В один из отелей Екатеринбурга ищут на работу шеф-повара, ему обещают платить от 500 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сайте hh.ru. «Для слаженной работы команды поваров нужен шеф-повар. Преимуществом при устройстве будут сертификаты, пройденные курсы и развитый личный бренд», — говорится в описании к вакансии. Работодатель обещает зарплату от 500 тысяч рублей с выплатами два раза в месяц. Кандидат должен иметь опыт работы шефом не менее пяти лет и профессиональное образование. Также для выполнения поставленных задач требуется опыт работы в отелях. Компания предоставляет сотрудникам кухни обучение от шефов Бельгии и Франции. Кухня расположена на двух этажах. Работник может жить в отеле или компания арендует жилье за свой счет, также предлагается помощь с релокацией в Екатеринбург. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В один из отелей Екатеринбурга ищут на работу шеф-повара, ему обещают платить от 500 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сайте hh.ru. «Для слаженной работы команды поваров нужен шеф-повар. Преимуществом при устройстве будут сертификаты, пройденные курсы и развитый личный бренд», — говорится в описании к вакансии. Работодатель обещает зарплату от 500 тысяч рублей с выплатами два раза в месяц. Кандидат должен иметь опыт работы шефом не менее пяти лет и профессиональное образование. Также для выполнения поставленных задач требуется опыт работы в отелях. Компания предоставляет сотрудникам кухни обучение от шефов Бельгии и Франции. Кухня расположена на двух этажах. Работник может жить в отеле или компания арендует жилье за свой счет, также предлагается помощь с релокацией в Екатеринбург.