В Екатеринбурге ищут шеф-повара на зарплату полмиллиона рублей

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13.10.22. Новый шеф-повар Paparazzi и его творения. Екатеринбург. Екатеринбург, приготовление блюд, ресторанная кухня, повар, мука, еда, хлебопек
Шеф должен обладать опытом работы от пяти лет Фото:

В один из отелей Екатеринбурга ищут на работу шеф-повара, ему обещают платить от 500 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сайте hh.ru.

«Для слаженной работы команды поваров нужен шеф-повар. Преимуществом при устройстве будут сертификаты, пройденные курсы и развитый личный бренд», — говорится в описании к вакансии. Работодатель обещает зарплату от 500 тысяч рублей с выплатами два раза в месяц. Кандидат должен иметь опыт работы шефом не менее пяти лет и профессиональное образование. Также для выполнения поставленных задач требуется опыт работы в отелях.

Компания предоставляет сотрудникам кухни обучение от шефов Бельгии и Франции. Кухня расположена на двух этажах. Работник может жить в отеле или компания арендует жилье за свой счет, также предлагается помощь с релокацией в Екатеринбург.

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В один из отелей Екатеринбурга ищут на работу шеф-повара, ему обещают платить от 500 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сайте hh.ru. «Для слаженной работы команды поваров нужен шеф-повар. Преимуществом при устройстве будут сертификаты, пройденные курсы и развитый личный бренд», — говорится в описании к вакансии. Работодатель обещает зарплату от 500 тысяч рублей с выплатами два раза в месяц. Кандидат должен иметь опыт работы шефом не менее пяти лет и профессиональное образование. Также для выполнения поставленных задач требуется опыт работы в отелях. Компания предоставляет сотрудникам кухни обучение от шефов Бельгии и Франции. Кухня расположена на двух этажах. Работник может жить в отеле или компания арендует жилье за свой счет, также предлагается помощь с релокацией в Екатеринбург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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