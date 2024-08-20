В Екатеринбурге ищут шеф-повара на зарплату полмиллиона рублей

В один из отелей Екатеринбурга ищут на работу шеф-повара, ему обещают платить от 500 тысяч рублей. Информация о вакансии опубликована на сайте hh.ru.
«Для слаженной работы команды поваров нужен шеф-повар. Преимуществом при устройстве будут сертификаты, пройденные курсы и развитый личный бренд», — говорится в описании к вакансии. Работодатель обещает зарплату от 500 тысяч рублей с выплатами два раза в месяц. Кандидат должен иметь опыт работы шефом не менее пяти лет и профессиональное образование. Также для выполнения поставленных задач требуется опыт работы в отелях.
Компания предоставляет сотрудникам кухни обучение от шефов Бельгии и Франции. Кухня расположена на двух этажах. Работник может жить в отеле или компания арендует жилье за свой счет, также предлагается помощь с релокацией в Екатеринбург.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!