Курганские дачники увеличивают урожай огурцов с помощью кефира

Курганские дачники обрабатывают огурцы настойкой прополиса Фото: Илья Московец © URA.RU

Курганские дачники научились продлять плодоношение огурцов с помощью сыворотки, кефира, прополиса и браги. В последний месяц лета становится прохладнее, особенно по ночам, что приводит к снижению плодоношения огурцов. Листья у этой культуры постепенно начинают желтеть, цветение и образование завязей сходит на нет. Своими способами увеличения урожая в августе с URA.RU поделились жительницы Кургана, которые все лето живут на даче.

Прополис против болезней

Для защиты растений от болезней рекомендуется обрызгивание раствором прополиса. Для этого достаточно добавить около десяти капель прополиса на литр воды и регулярно обрабатывать листья полученным средством. «Настойку я обычно покупают в аптеках, стоит она недорого. После обработки таким растворов листья дольше остаются зелеными, следовательно у растений есть силы для питания плодов», — уточнила дачница Лариса.

Сыворотка и кефир для укрепления иммунитета

Обрабатывать растения также можно сывороткой, а при ее отсутствии использовать кефир. Нужно развести пол-литра кефира в ведре воды и применять этот раствор для полива и опрыскивания огурцов. «Такая процедура не только помогает бороться с желтизной листьев, но и стимулирует появление новой зелени», — добавила жительница Кургана Людмила. Она уточняет, что процедура полезна как для огурцов в теплице, так и для тех растений, которые посажены в открытом грунте.

Регулярные процедуры — залог успеха

Следует помнить, что регулярность является ключевым фактором успеха. Постоянное применение этих методов позволит значительно продлить период плодоношения и повысить урожайность огурцов на огороде.

Подкормка для активного роста

Дачницы еще уточняют, что для длительного плодоношения важно с весны подкармливать растения. Один из наиболее эффективных методов — это подкормка раствором из птичьего навоза. Также дачницы поливают растения брагой. Для ее приготовления потребуется вода, сухари, немного сахара или старого варенья и пачка дрожжей. Такой состав настаивается примерно неделю и используется для полива огурцов в пропорции пол-литра раствора на ведро воды.

После обработки настойкой прополиса листья огурцов дольше остаются зелеными даже на улице Читатель URA.RU