В Тобольске муниципальное предприятие возглавил скандальный экс-бизнесмен

В Тобольске директором «Дорожно-эксплуатационного участка» стал Евгений Шанауров

20 августа 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Предприятие под руководством Шанаурова занимается содержанием дорог в Тобольске Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) сменился директор муниципального учреждения «Дорожно-эксплуатационный участок»: руководителем назначен Евгений Шанауров. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. Ранее Шанауров работал в администрации Тобольского района, а еще раньше его фирма оказалась замешена в скандале с неуплатой налогов. "Директором МБУ «Дорожно-эксплуатационный участок» назначен Евгений Шанауров. Прошлый руководитель Олег Федоровский уволен на прошлой неделе", — рассказали URA.RU в мэрии Тобольска. Евгений Шанауров занимал должность начальника отдела капитального строительства в администрации Тобольского района. Еще раньше — в 2011-2012 годах, он был директором СК "Перспектива". Согласно данным СБИС эту должность Шанауров оставил в октябре 2012 года, а в 2015 году на директора компании возбудили уголовное дело за неуплату налогов в сумме более 10 миллионов рублей. Фигурантом разбирательства стал действующий на тот момент директор Олег Ракетский. Однако, согласно материалам, озвученным следователями, преступление было совершенно с июля по декабрь 2012 года, то есть в период, когда и Шанауров управлял компанией. В суде он утверждал, что был формальным руководителем, а всем заправлял именно Ракетский. По итогу последний и был осужден: его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тобольске (Тюменская область) сменился директор муниципального учреждения «Дорожно-эксплуатационный участок»: руководителем назначен Евгений Шанауров. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. Ранее Шанауров работал в администрации Тобольского района, а еще раньше его фирма оказалась замешена в скандале с неуплатой налогов. "Директором МБУ «Дорожно-эксплуатационный участок» назначен Евгений Шанауров. Прошлый руководитель Олег Федоровский уволен на прошлой неделе", — рассказали URA.RU в мэрии Тобольска. Евгений Шанауров занимал должность начальника отдела капитального строительства в администрации Тобольского района. Еще раньше — в 2011-2012 годах, он был директором СК "Перспектива". Согласно данным СБИС эту должность Шанауров оставил в октябре 2012 года, а в 2015 году на директора компании возбудили уголовное дело за неуплату налогов в сумме более 10 миллионов рублей. Фигурантом разбирательства стал действующий на тот момент директор Олег Ракетский. Однако, согласно материалам, озвученным следователями, преступление было совершенно с июля по декабрь 2012 года, то есть в период, когда и Шанауров управлял компанией. В суде он утверждал, что был формальным руководителем, а всем заправлял именно Ракетский. По итогу последний и был осужден: его приговорили к двум годам лишения свободы условно.