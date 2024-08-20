20 августа 2024

В Британии назвали неочевидный симптом рака поджелудочной железы

Биолог Смит: игнорирование симптомов рака поджелудочной приведет к тяжелой форме
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Австралиец игнорировал симптомы и не обращался в больницу Фото:

После двух лет игнорирования незначительных симптомов, 58-летний Дэйв Смит скончался от тяжелой формы рака поджелудочной железы. Об этом рассказала его жена, биолог из Ньюкасла (Австралия) Рейчел Смит.

«Мой муж редко болел и его здоровье никогда не вызывало у меня беспокойства. Но со временем у него возникли проблемы с испражнениями. Позже его внешность начала меняться, у него появилось несварение желудка. Тревожный звоночек прозвучал, когда Дэйв, у которого был отличный аппетит, перестал доедать даже свои любимые блюда», — рассказала Смит. Ее слова приводит британское издание The Mirror.

В январе 2024 года пара отправилась в путешествие, а спустя сутки мужчина пожаловался на плохое самочувствие. Его срочно госпитализировали, и компьютерная томография позже подтвердила, что у него были множественные опухоли печени и поджелудочной железы, которые давили на желчные протоки и мешали фильтровать билирубин. Состояние Смита быстро ухудшалось, его вес резко упал, из-за чего ему было отказано в химиотерапии. Впоследствии мужчина скончался.

Сообщалось, что в США ученые разработали метод, который позволяет выявить рак поджелудочной железы на ранней стадии. Бактерии полости рта и желудка взаимосвязаны, поэтому необходимо проводить регулярный анализ бактерий у специалистов.

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После двух лет игнорирования незначительных симптомов, 58-летний Дэйв Смит скончался от тяжелой формы рака поджелудочной железы. Об этом рассказала его жена, биолог из Ньюкасла (Австралия) Рейчел Смит. «Мой муж редко болел и его здоровье никогда не вызывало у меня беспокойства. Но со временем у него возникли проблемы с испражнениями. Позже его внешность начала меняться, у него появилось несварение желудка. Тревожный звоночек прозвучал, когда Дэйв, у которого был отличный аппетит, перестал доедать даже свои любимые блюда», — рассказала Смит. Ее слова приводит британское издание The Mirror. В январе 2024 года пара отправилась в путешествие, а спустя сутки мужчина пожаловался на плохое самочувствие. Его срочно госпитализировали, и компьютерная томография позже подтвердила, что у него были множественные опухоли печени и поджелудочной железы, которые давили на желчные протоки и мешали фильтровать билирубин. Состояние Смита быстро ухудшалось, его вес резко упал, из-за чего ему было отказано в химиотерапии. Впоследствии мужчина скончался. Сообщалось, что в США ученые разработали метод, который позволяет выявить рак поджелудочной железы на ранней стадии. Бактерии полости рта и желудка взаимосвязаны, поэтому необходимо проводить регулярный анализ бактерий у специалистов.
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