В Британии назвали неочевидный симптом рака поджелудочной железы

Биолог Смит: игнорирование симптомов рака поджелудочной приведет к тяжелой форме

21 августа 2024 в 04:38 Размер текста - 17 +

Австралиец игнорировал симптомы и не обращался в больницу Фото: Анна Майорова © URA.RU После двух лет игнорирования незначительных симптомов, 58-летний Дэйв Смит скончался от тяжелой формы рака поджелудочной железы. Об этом рассказала его жена, биолог из Ньюкасла (Австралия) Рейчел Смит. «Мой муж редко болел и его здоровье никогда не вызывало у меня беспокойства. Но со временем у него возникли проблемы с испражнениями. Позже его внешность начала меняться, у него появилось несварение желудка. Тревожный звоночек прозвучал, когда Дэйв, у которого был отличный аппетит, перестал доедать даже свои любимые блюда», — рассказала Смит. Ее слова приводит британское издание The Mirror . В январе 2024 года пара отправилась в путешествие, а спустя сутки мужчина пожаловался на плохое самочувствие. Его срочно госпитализировали, и компьютерная томография позже подтвердила, что у него были множественные опухоли печени и поджелудочной железы, которые давили на желчные протоки и мешали фильтровать билирубин. Состояние Смита быстро ухудшалось, его вес резко упал, из-за чего ему было отказано в химиотерапии. Впоследствии мужчина скончался. Сообщалось, что в США ученые разработали метод, который позволяет выявить рак поджелудочной железы на ранней стадии. Бактерии полости рта и желудка взаимосвязаны, поэтому необходимо проводить регулярный анализ бактерий у специалистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После двух лет игнорирования незначительных симптомов, 58-летний Дэйв Смит скончался от тяжелой формы рака поджелудочной железы. Об этом рассказала его жена, биолог из Ньюкасла (Австралия) Рейчел Смит. «Мой муж редко болел и его здоровье никогда не вызывало у меня беспокойства. Но со временем у него возникли проблемы с испражнениями. Позже его внешность начала меняться, у него появилось несварение желудка. Тревожный звоночек прозвучал, когда Дэйв, у которого был отличный аппетит, перестал доедать даже свои любимые блюда», — рассказала Смит. Ее слова приводит британское издание The Mirror. В январе 2024 года пара отправилась в путешествие, а спустя сутки мужчина пожаловался на плохое самочувствие. Его срочно госпитализировали, и компьютерная томография позже подтвердила, что у него были множественные опухоли печени и поджелудочной железы, которые давили на желчные протоки и мешали фильтровать билирубин. Состояние Смита быстро ухудшалось, его вес резко упал, из-за чего ему было отказано в химиотерапии. Впоследствии мужчина скончался. Сообщалось, что в США ученые разработали метод, который позволяет выявить рак поджелудочной железы на ранней стадии. Бактерии полости рта и желудка взаимосвязаны, поэтому необходимо проводить регулярный анализ бактерий у специалистов.