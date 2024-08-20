20 августа 2024

Магазин «Магнит» в ХМАО атаковали неизвестные насекомые. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин в ХМАО заполонили стаи насекомых
Магазин в ХМАО заполонили стаи насекомых Фото:

Жители Пыть-Яха (ХМАО) пожаловались на стаи неизвестных насекомых в магазине «Магнит». Они обнаружили жуков на полу, прилавках и витринах торговой точки и поделились фотографиями в социальной сети «ВКонтакте». «ПП Пыть-Ях».

«Это вообще максимально омерзительно. Весь „Магнит“ в этом и прилавок с фруктами и овощами», — написала одна из жительниц города в группе «ПП Пыть-Ях» в социальной сети «ВКонтакте». Ее поддержали земляки, добавив, что насекомые облепили все лампы, они забираются на балконы и в подъезды жилых домов.

Подобными фотографиями из магазинов поделились и жители Ханты-Мансийска. Комментаторы соцсетей предположили, что насекомые — водные клопы гребляки и гладыши. Они обитают в болотах и опасности для человека не представляют, а в магазины их привлек свет электроламп. 

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию. «Для точного и эффективного предоставления информации с нашей стороны нам необходимо уточнение местоположения помещения, о котором идет речь. Для того чтобы медицинские энтомологи, специалисты Роспотребнадзора, могли произвести идентификацию насекомых, требуется их личное присутствие на указанном объекте», — ответили в ведомстве. После того, как специалисты определят вид насекомых на месте, Роспотребнадзор примет меры по решению проблемы и предотвращению возможных негативных последствий для здоровья людей.

 Ранее URA.RU писало, что в Кондинском районе ХМАО леса поедает опасное насекомое. О проблеме врио губернатора Руслану Кухаруку рассказали на встрече местной администрацией.

Неизвестные насекомые в магазине Пыть-Яха
Неизвестные насекомые в магазине Пыть-Яха
Фото:

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Жители Пыть-Яха (ХМАО) пожаловались на стаи неизвестных насекомых в магазине «Магнит». Они обнаружили жуков на полу, прилавках и витринах торговой точки и поделились фотографиями в социальной сети «ВКонтакте». «ПП Пыть-Ях». «Это вообще максимально омерзительно. Весь „Магнит“ в этом и прилавок с фруктами и овощами», — написала одна из жительниц города в группе «ПП Пыть-Ях» в социальной сети «ВКонтакте». Ее поддержали земляки, добавив, что насекомые облепили все лампы, они забираются на балконы и в подъезды жилых домов. Подобными фотографиями из магазинов поделились и жители Ханты-Мансийска. Комментаторы соцсетей предположили, что насекомые — водные клопы гребляки и гладыши. Они обитают в болотах и опасности для человека не представляют, а в магазины их привлек свет электроламп.  Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию. «Для точного и эффективного предоставления информации с нашей стороны нам необходимо уточнение местоположения помещения, о котором идет речь. Для того чтобы медицинские энтомологи, специалисты Роспотребнадзора, могли произвести идентификацию насекомых, требуется их личное присутствие на указанном объекте», — ответили в ведомстве. После того, как специалисты определят вид насекомых на месте, Роспотребнадзор примет меры по решению проблемы и предотвращению возможных негативных последствий для здоровья людей.  Ранее URA.RU писало, что в Кондинском районе ХМАО леса поедает опасное насекомое. О проблеме врио губернатора Руслану Кухаруку рассказали на встрече местной администрацией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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