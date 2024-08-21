В США объявили широкомасштабную облаву на пророссийских американцев

Министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении американцев, которые сотрудничали с российскими государственными телеканалами. Как сообщает The New York Times, агрессивные действия ведомства направлены на борьбу с влиянием России.
«По словам американских чиновников, проинформированных о ходе расследования, Министерство юстиции начало широкомасштабное уголовное расследование в отношении американцев. Речь идет о сотрудничавших с российскими государственными телеканалами», — пишет газета.
Ранее стало известно о проведении обысков у бывшего разведчика США Скотта Риттера. Он подозревается в нарушении закона о регистрации иноагентов из-за связи с российскими СМИ. Он получил известность за свою позицию относительно России и конфликта на Украине. Сам Риттер называет действия властей акцией запугивания.
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