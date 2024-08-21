21 августа 2024

В США объявили широкомасштабную облаву на пророссийских американцев

Минюст США начал уголовное расследование в отношении пророссийских граждан
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минюст США начал расследование в отношении американцев, связанных с Россией
Минюст США начал расследование в отношении американцев, связанных с Россией Фото:

Министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении американцев, которые сотрудничали с российскими государственными телеканалами. Как сообщает The New York Times, агрессивные действия ведомства направлены на борьбу с влиянием России.

«По словам американских чиновников, проинформированных о ходе расследования, Министерство юстиции начало широкомасштабное уголовное расследование в отношении американцев. Речь идет о сотрудничавших с российскими государственными телеканалами», — пишет газета.

Ранее стало известно о проведении обысков у бывшего разведчика США Скотта Риттера. Он подозревается в нарушении закона о регистрации иноагентов из-за связи с российскими СМИ. Он получил известность за свою позицию относительно России и конфликта на Украине. Сам Риттер называет действия властей акцией запугивания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении американцев, которые сотрудничали с российскими государственными телеканалами. Как сообщает The New York Times, агрессивные действия ведомства направлены на борьбу с влиянием России. «По словам американских чиновников, проинформированных о ходе расследования, Министерство юстиции начало широкомасштабное уголовное расследование в отношении американцев. Речь идет о сотрудничавших с российскими государственными телеканалами», — пишет газета. Ранее стало известно о проведении обысков у бывшего разведчика США Скотта Риттера. Он подозревается в нарушении закона о регистрации иноагентов из-за связи с российскими СМИ. Он получил известность за свою позицию относительно России и конфликта на Украине. Сам Риттер называет действия властей акцией запугивания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...