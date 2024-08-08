Скотт Риттер объяснил, почему к нему пришли с обысками

Риттер допустил, что обыск в его доме связан с нарушением закона об иноагентах
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Скотт Риттер в студии общества Знание УрГПУ. Екатеринбург, риттер скотт уильям, ritter scott william jr
Скотта Риттера подозревают в нарушении закона о регистрации иноагентов Фото:

К американскому экс-разведчику Скотту Риттеру пришли с обысками. Он подозревается в нарушении закона о регистрации иноагентов из-за связи с российскими СМИ.

«ФБР выдало ордер на обыск моего дома. Ордер был выдан на основании того, что они сочли вероятной причиной нарушение мной закона о регистрации иностранных агентов. … Я не нарушаю закон о регистрации иностранных агентов, и они это знают», — сказал Риттер в своем telegram-канале.

Он добавил, что это запугивание со стороны американского правительства для оказания «устрашающего» воздействия. По мнению ФБР, вознаграждение за сотрудничество с российскими СМИ свидетельствует о работе от имени правительства РФ, сказал Риттер.

Ранее в СМИ сообщили, что ФБР провело обыски в доме Риттера. Также спецслужбы обыскали автомобиль экс-разведчика, пишет MK.RU.

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К американскому экс-разведчику Скотту Риттеру пришли с обысками. Он подозревается в нарушении закона о регистрации иноагентов из-за связи с российскими СМИ. «ФБР выдало ордер на обыск моего дома. Ордер был выдан на основании того, что они сочли вероятной причиной нарушение мной закона о регистрации иностранных агентов. … Я не нарушаю закон о регистрации иностранных агентов, и они это знают», — сказал Риттер в своем telegram-канале. Он добавил, что это запугивание со стороны американского правительства для оказания «устрашающего» воздействия. По мнению ФБР, вознаграждение за сотрудничество с российскими СМИ свидетельствует о работе от имени правительства РФ, сказал Риттер. Ранее в СМИ сообщили, что ФБР провело обыски в доме Риттера. Также спецслужбы обыскали автомобиль экс-разведчика, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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