Актер Дмитрий Журавлев восхитился Добрянкой

Добрянка поражает гостей красивыми пейзажами
Актер Дмитрий Журавлев известный по фильму «Батя» приехал в Добрянку (Пермский край), где восхитился живописными видами города и природой. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Добрянка, ничего себе ты красивая. Я даже не ожидал, что тут такая красотища», — отметил Журавлев.
Ранее финалистка телешоу «Битва экстрасенсов» Марьяна Романова, называющая себя ведьмой мистиком и исследователем оккультизма, провела для группы последователей духовные практики в пермском селе Молебка. Этот район считается аномальной зоной, где люди утверждали, что встречали НЛО.
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