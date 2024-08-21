21 августа 2024

Актер Дмитрий Журавлев восхитился Добрянкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Пермского края, закат, снт заозерный, пермское море, добрянка
Добрянка поражает гостей красивыми пейзажами Фото:

Актер Дмитрий Журавлев известный по фильму «Батя» приехал в Добрянку (Пермский край), где восхитился живописными видами города и природой. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Добрянка, ничего себе ты красивая. Я даже не ожидал, что тут такая красотища», — отметил Журавлев.

Ранее финалистка телешоу «Битва экстрасенсов» Марьяна Романова, называющая себя ведьмой мистиком и исследователем оккультизма, провела для группы последователей духовные практики в пермском селе Молебка. Этот район считается аномальной зоной, где люди утверждали, что встречали НЛО.

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Актер Дмитрий Журавлев известный по фильму «Батя» приехал в Добрянку (Пермский край), где восхитился живописными видами города и природой. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Добрянка, ничего себе ты красивая. Я даже не ожидал, что тут такая красотища», — отметил Журавлев. Ранее финалистка телешоу «Битва экстрасенсов» Марьяна Романова, называющая себя ведьмой мистиком и исследователем оккультизма, провела для группы последователей духовные практики в пермском селе Молебка. Этот район считается аномальной зоной, где люди утверждали, что встречали НЛО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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