Актер Дмитрий Журавлев восхитился Добрянкой

22 августа 2024 в 04:41 Размер текста - 17 +

Добрянка поражает гостей красивыми пейзажами Фото: Сергей Русанов © URA.RU Актер Дмитрий Журавлев известный по фильму «Батя» приехал в Добрянку (Пермский край), где восхитился живописными видами города и природой. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Добрянка, ничего себе ты красивая. Я даже не ожидал, что тут такая красотища», — отметил Журавлев. Ранее финалистка телешоу «Битва экстрасенсов» Марьяна Романова, называющая себя ведьмой мистиком и исследователем оккультизма, провела для группы последователей духовные практики в пермском селе Молебка. Этот район считается аномальной зоной, где люди утверждали, что встречали НЛО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер Дмитрий Журавлев известный по фильму «Батя» приехал в Добрянку (Пермский край), где восхитился живописными видами города и природой. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Добрянка, ничего себе ты красивая. Я даже не ожидал, что тут такая красотища», — отметил Журавлев. Ранее финалистка телешоу «Битва экстрасенсов» Марьяна Романова, называющая себя ведьмой мистиком и исследователем оккультизма, провела для группы последователей духовные практики в пермском селе Молебка. Этот район считается аномальной зоной, где люди утверждали, что встречали НЛО.