21 августа 2024

В Миассе в карьере нашли ногу человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Уралмаше. Екатеринбург, ботинок, огонь, грязь
Найденную ногу отправили на экспертизу Фото:

В Миассе (Челябинская область) в карьере нашли часть человеческой ноги. Как рассказал URA.RU источник, возможно, будут обнаружены и другие части тела.

«Ногу нашли в карьере по улице Богдана Хмельницкого. Она была отправлена на экспертизу, которая должна установить личность человека. Возможно, в карьере остались и другие части тела», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в настоящее время рассматривается версия, что нога принадлежит числившемуся пропавшим без вести местному жителю. Эту версию должны будут подтвердить или опровергнуть результаты экспертизы.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Миассе (Челябинская область) в карьере нашли часть человеческой ноги. Как рассказал URA.RU источник, возможно, будут обнаружены и другие части тела. «Ногу нашли в карьере по улице Богдана Хмельницкого. Она была отправлена на экспертизу, которая должна установить личность человека. Возможно, в карьере остались и другие части тела», — рассказал источник. По данным URA.RU, в настоящее время рассматривается версия, что нога принадлежит числившемуся пропавшим без вести местному жителю. Эту версию должны будут подтвердить или опровергнуть результаты экспертизы. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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