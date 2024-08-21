В Миассе в карьере нашли ногу человека

В Миассе (Челябинская область) в карьере нашли часть человеческой ноги. Как рассказал URA.RU источник, возможно, будут обнаружены и другие части тела.
«Ногу нашли в карьере по улице Богдана Хмельницкого. Она была отправлена на экспертизу, которая должна установить личность человека. Возможно, в карьере остались и другие части тела», — рассказал источник.
По данным URA.RU, в настоящее время рассматривается версия, что нога принадлежит числившемуся пропавшим без вести местному жителю. Эту версию должны будут подтвердить или опровергнуть результаты экспертизы.
URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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