The Associated Press: причина поражений ВСУ в плохом обучении новобранцев

ВСУ сетуют на то, что некоторые из новобранцев отказываются открывать огонь Фото: U.S Army / Spc. John Onuoha Командиры ВСУ обвиняют в поражениях на фронте недавно мобилизованных солдат, которые не имеют базовой подготовки, вследствие чего самовольно покидают поле боя. Об этом сообщает The Associated Press. «Военные Украины теряют драгоценные позиции на восточном фронте... Мрачные потери, в которых военные командиры отчасти обвиняют плохо подготовленных новобранцев из недавней кампании по мобилизации, а также явное превосходство России в боеприпасах и авиации», — сообщает The Associated Press. Также издание отмечает, что командиры ВСУ разочарованы качеством новых призывников, отправляемых на передовую призывными центрами Украины. Теперь офицеры ВСУ стремятся проводить собственные мобилизационные кампании, чтобы лучше отбирать и обучать новых бойцов.

Командиры ВСУ обвиняют в поражениях на фронте недавно мобилизованных солдат, которые не имеют базовой подготовки, вследствие чего самовольно покидают поле боя. Об этом сообщает The Associated Press. «Военные Украины теряют драгоценные позиции на восточном фронте... Мрачные потери, в которых военные командиры отчасти обвиняют плохо подготовленных новобранцев из недавней кампании по мобилизации, а также явное превосходство России в боеприпасах и авиации», — сообщает The Associated Press. Также издание отмечает, что командиры ВСУ разочарованы качеством новых призывников, отправляемых на передовую призывными центрами Украины. Теперь офицеры ВСУ стремятся проводить собственные мобилизационные кампании, чтобы лучше отбирать и обучать новых бойцов.