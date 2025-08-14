Военнослужащий ВСУ Алексей Левченко сообщил, что сдаться в плен российским военным ему посоветовали родители. Они настаивали на переходе на сторону РФ, если у него не получится покинуть территорию Украины, а также попросили выйти на связь с родственниками, проживающими на российской территории.
«Мне родители сказали уходить на русскую сторону. Говорили, что если у меня не получится уйти на территории Украины, пойти в так называемое самовольное оставление части, то выходить уже на русские позиции, на Россию. Просили связаться с родственниками, которые живут здесь», — заявил Левченко в интервью ТАСС.
Он уточнил, что покинул позиции в Сумской области под предлогом поиска воды, которую должны были доставить с помощью беспилотника. Боец ставил оружие, а затем по пути снял и бронежилет. Спустя три-четыре дня ему удалось выйти к позициям ВС РФ.
Алексей Левченко родился в декабре 1984 года в Лисичанске. После начала украинского конфликта он эвакуировал семью и родителей в Полтаву. В декабре 2024 года его призвали на армейскую службу в связи с мобилизацией.
Ранее в российских силовых ведомствах сообщали, что среди украинских военных отмечается значительный рост случаев дезертирства и сдачи в плен ВС РФ. Основными причинами этого называют проведение принудительной мобилизации, недостаточно эффективное руководство армией и участие в так называемых «мясных штурмах», не имеющих, по мнению источников, смысла для боев.
Кроме того, политолог, военный эксперт Иван Коновалов рассказал, что на данный момент мобилизационные резервы ВСУ истощены, при этом среди гражданских растет сопротивление насильственной отправке на фронт. Такая ситуация, по словам эксперта, сложилась достаточно давно. Командующий армией Украины Александр Сырский пытается исправить пробелы в обороне, перебрасывая на позиции наиболее боеспособные подразделения, — основную часть в них составляют националисты, передает Pravda.Ru.
