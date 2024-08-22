Украина атаковала порт «Кавказ»: главное о СВО к вечеру 22 августа

Оперативный штаб Краснодарского края объявил об атаке ВСУ на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». ВСУ 15 раз за сутки обстреляли Каменку-Днепровскую, а ВС РФ «Ланцетом» уничтожили грузовой автомобиль ВСУ с минометом в Курской области. Главное о СВО к вечеру 22 августа — в материале URA.RU.
ВСУ атаковали порт «Кавказ»
Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил атаку ВСУ на железнодорожный паром с топливными цистернами на Кубани. В результате произошел сильный пожар. Как сообщает источник Shot, атаковала железнодорожный паром украинская ракета «Нептун».
На место происшествия выехали экстренные и специальные службы. На пароме с цистернами в порту «Кавказ» находились пять человек. В настоящий момент, их судьба неизвестна. К 18:40 по московскому времени паром затонул.
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую
ВСУ 15 раз за сутки обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области, применяя кассетные снаряды. Также была попытка удара с помощью дрона по вышке связи, однако, не долетев, он упал на многоэтажные жилые дома, в результате чего начался пожар.
ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Льгов
Вооруженные силы Украины обстреляли город Льгов Курской области кассетными боеприпасами. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
ВС РФ «Ланцетом» уничтожили грузовой автомобиль ВСУ в Курской области
Подразделения Северной группировки ВС РФ «Ланцетом» уничтожили в Курской области грузовой автомобиль ВСУ с минометом на борту. После анализа полученных данных ВС РФ приняли решение о точечном огневом воздействии по грузовику боевиков ВСУ, затем он был уничтожен.
Авиация РФ ударила по ВСУ в Сумской области
Вооруженные силы РФ нанесли удары по личному составу и технике 10 бригад и одного батальона в резерве ВСУ в Сумской области. По данным МО РФ, ударами авиации нанесено поражение по скоплениям живой силы и техники 22-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка и других.
ВС РФ нанесли мощный удар по опорным пунктам ВСУ
Расчеты 120-мм минометов уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ к югу от Донецка. Об этом сообщает Пятый канал.
«120-мм миномет — очень грозное и тяжелое оружие. Пробивает два три слоя, бетон, железо, дерево. Практически все. Плюс классифицируется по разным видам снарядов, то есть мы можем поджечь, можем задымить, можем просто уничтожить», — рассказал командир орудия с позывным «Тень».
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