Украина атаковала порт «Кавказ»: главное о СВО к вечеру 22 августа

Украинская ракета «Нептун» атаковала порт «Кавказ»

22 августа 2024 в 21:43 Размер текста - 17 +

ВС РФ «Ланцетом» уничтожили грузовой автомобиль ВСУ с минометом в Курской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оперативный штаб Краснодарского края объявил об атаке ВСУ на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». ВСУ 15 раз за сутки обстреляли Каменку-Днепровскую, а ВС РФ «Ланцетом» уничтожили грузовой автомобиль ВСУ с минометом в Курской области. Главное о СВО к вечеру 22 августа — в материале URA.RU. ВСУ атаковали порт «Кавказ» Новость по теме ВСУ атаковали порт «Кавказ»: что известно к этому часу Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил атаку ВСУ на железнодорожный паром с топливными цистернами на Кубани. В результате произошел сильный пожар. Как сообщает источник Shot, атаковала железнодорожный паром украинская ракета «Нептун». На место происшествия выехали экстренные и специальные службы. На пароме с цистернами в порту «Кавказ» находились пять человек. В настоящий момент, их судьба неизвестна. К 18:40 по московскому времени паром затонул. ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую ВСУ 15 раз за сутки обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области, применяя кассетные снаряды. Также была попытка удара с помощью дрона по вышке связи, однако, не долетев, он упал на многоэтажные жилые дома, в результате чего начался пожар. ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Льгов Вооруженные силы Украины обстреляли город Льгов Курской области кассетными боеприпасами. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. ВС РФ «Ланцетом» уничтожили грузовой автомобиль ВСУ в Курской области Подразделения Северной группировки ВС РФ «Ланцетом» уничтожили в Курской области грузовой автомобиль ВСУ с минометом на борту. После анализа полученных данных ВС РФ приняли решение о точечном огневом воздействии по грузовику боевиков ВСУ, затем он был уничтожен. Авиация РФ ударила по ВСУ в Сумской области Вооруженные силы РФ нанесли удары по личному составу и технике 10 бригад и одного батальона в резерве ВСУ в Сумской области. По данным МО РФ, ударами авиации нанесено поражение по скоплениям живой силы и техники 22-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка и других. ВС РФ нанесли мощный удар по опорным пунктам ВСУ Расчеты 120-мм минометов уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ к югу от Донецка. Об этом сообщает Пятый канал. «120-мм миномет — очень грозное и тяжелое оружие. Пробивает два три слоя, бетон, железо, дерево. Практически все. Плюс классифицируется по разным видам снарядов, то есть мы можем поджечь, можем задымить, можем просто уничтожить», — рассказал командир орудия с позывным «Тень». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оперативный штаб Краснодарского края объявил об атаке ВСУ на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». ВСУ 15 раз за сутки обстреляли Каменку-Днепровскую, а ВС РФ «Ланцетом» уничтожили грузовой автомобиль ВСУ с минометом в Курской области. Главное о СВО к вечеру 22 августа — в материале URA.RU. Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил атаку ВСУ на железнодорожный паром с топливными цистернами на Кубани. В результате произошел сильный пожар. Как сообщает источник Shot, атаковала железнодорожный паром украинская ракета «Нептун». На место происшествия выехали экстренные и специальные службы. На пароме с цистернами в порту «Кавказ» находились пять человек. В настоящий момент, их судьба неизвестна. К 18:40 по московскому времени паром затонул. ВСУ 15 раз за сутки обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области, применяя кассетные снаряды. Также была попытка удара с помощью дрона по вышке связи, однако, не долетев, он упал на многоэтажные жилые дома, в результате чего начался пожар. Вооруженные силы Украины обстреляли город Льгов Курской области кассетными боеприпасами. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Подразделения Северной группировки ВС РФ «Ланцетом» уничтожили в Курской области грузовой автомобиль ВСУ с минометом на борту. После анализа полученных данных ВС РФ приняли решение о точечном огневом воздействии по грузовику боевиков ВСУ, затем он был уничтожен. Вооруженные силы РФ нанесли удары по личному составу и технике 10 бригад и одного батальона в резерве ВСУ в Сумской области. По данным МО РФ, ударами авиации нанесено поражение по скоплениям живой силы и техники 22-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка и других. Расчеты 120-мм минометов уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ к югу от Донецка. Об этом сообщает Пятый канал. «120-мм миномет — очень грозное и тяжелое оружие. Пробивает два три слоя, бетон, железо, дерево. Практически все. Плюс классифицируется по разным видам снарядов, то есть мы можем поджечь, можем задымить, можем просто уничтожить», — рассказал командир орудия с позывным «Тень».