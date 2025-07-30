30 июля 2025

Сенатор Шептий обсудил с новобранцами важность и значимость армии

© Служба новостей «URA.RU»
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Шептий встретился с новобранцами-связистами
Шептий встретился с новобранцами-связистами Фото:

В Штабе общественной поддержки в Екатеринбурге сенатор от Свердловской области Виктор Шептий провел встречу с новобранцами-связистами, которые недавно попали в ряды армии России. В ходе беседы поднимались такие важные темы, как значение воинской службы, дисциплина и ответственность. Об этом рассказал сенатор на своей странцие «ВКонтакте».

«Подобные диалоги важны не только для новобранцев, но и для нас. Они напоминают, что традиции военной службы — это важное дело, которое продолжают те, кто сегодня принимает эстафету службы», — заявил Шептий.

В конце сенатор пожелал всем новобранцам стойкости и мужества. Он также добавил, что именно армия формирует характер мужчины.

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В Штабе общественной поддержки в Екатеринбурге сенатор от Свердловской области Виктор Шептий провел встречу с новобранцами-связистами, которые недавно попали в ряды армии России. В ходе беседы поднимались такие важные темы, как значение воинской службы, дисциплина и ответственность. Об этом рассказал сенатор на своей странцие «ВКонтакте». «Подобные диалоги важны не только для новобранцев, но и для нас. Они напоминают, что традиции военной службы — это важное дело, которое продолжают те, кто сегодня принимает эстафету службы», — заявил Шептий. В конце сенатор пожелал всем новобранцам стойкости и мужества. Он также добавил, что именно армия формирует характер мужчины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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