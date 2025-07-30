Сенатор Шептий обсудил с новобранцами важность и значимость армии

В Штабе общественной поддержки в Екатеринбурге сенатор от Свердловской области Виктор Шептий провел встречу с новобранцами-связистами, которые недавно попали в ряды армии России. В ходе беседы поднимались такие важные темы, как значение воинской службы, дисциплина и ответственность. Об этом рассказал сенатор на своей странцие «ВКонтакте».
«Подобные диалоги важны не только для новобранцев, но и для нас. Они напоминают, что традиции военной службы — это важное дело, которое продолжают те, кто сегодня принимает эстафету службы», — заявил Шептий.
В конце сенатор пожелал всем новобранцам стойкости и мужества. Он также добавил, что именно армия формирует характер мужчины.
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