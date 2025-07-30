О крупном пожаре на Бродовском тракте в Перми сообщили очевидцы в ночь на 31 июля. Видеозапись с места происшествия появилась в соцсетях. По словам свидетелей, возгорание произошло в складских помещениях или поблизости от них.
«Что-то сильно горит в районе Загарья или Бродовского. Возможно, склады», — говорится в сообщении telegram-канала «ЧП ПЕРМЬ», где опубликованы кадры густого дыма и языков пламени, заметных издалека.
Корреспондент URA.RU запросил комментарий в региональном МЧС. Ответ ожидается.
Обновлено в 01:40
Пожарно-спасательные службы Главного управления МЧС России по Пермскому краю прибыли на место происшествия. Согласно предварительным сведениям, огонь вспыхнул в частном жилом доме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!