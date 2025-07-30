30 июля 2025

В Перми на Бродовском тракте вспыхнул сильный пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На Бродовском тракте в Перми вспыхнул пожар
На Бродовском тракте в Перми вспыхнул пожар Фото:

О крупном пожаре на Бродовском тракте в Перми сообщили очевидцы в ночь на 31 июля. Видеозапись с места происшествия появилась в соцсетях. По словам свидетелей, возгорание произошло в складских помещениях или поблизости от них.

«Что-то сильно горит в районе Загарья или Бродовского. Возможно, склады», — говорится в сообщении telegram-канала «ЧП ПЕРМЬ», где опубликованы кадры густого дыма и языков пламени, заметных издалека.

Корреспондент URA.RU запросил комментарий в региональном МЧС. Ответ ожидается.

Обновлено в 01:40

Пожарно-спасательные службы Главного управления МЧС России по Пермскому краю прибыли на место происшествия. Согласно предварительным сведениям, огонь вспыхнул в частном жилом доме.

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О крупном пожаре на Бродовском тракте в Перми сообщили очевидцы в ночь на 31 июля. Видеозапись с места происшествия появилась в соцсетях. По словам свидетелей, возгорание произошло в складских помещениях или поблизости от них. «Что-то сильно горит в районе Загарья или Бродовского. Возможно, склады», — говорится в сообщении telegram-канала «ЧП ПЕРМЬ», где опубликованы кадры густого дыма и языков пламени, заметных издалека. Корреспондент URA.RU запросил комментарий в региональном МЧС. Ответ ожидается. Обновлено в 01:40 Пожарно-спасательные службы Главного управления МЧС России по Пермскому краю прибыли на место происшествия. Согласно предварительным сведениям, огонь вспыхнул в частном жилом доме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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