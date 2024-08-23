Полпред Якушев: по итогам выборов ЕР усилит позиции в Челябинской области

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев на форуме первичных отделений ЕР региона 23 августа заявил об уверенности, что по итогам сентябрьских выборов «Единая Россия» в Челябинской области укрепит свое представительство в органах власти. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.
«Уже через две недели жители области придут на избирательные участки, чтобы выбрать главу региона, своих представителей в Челябинской городской думе и органах местного самоуправления. Убежден, что по итогам избирательной кампании Челябинская область покажет достойный результат, и „Единая Россия“ укрепит свои позиции», — заявил Якушев по видеоконференцсвязи.
Якушев добавил, что форум проводится в рамках Года первичных отделений, объявленного председателем партии Дмитрием Медведевым. В июле начал работу совет первичных отделений, который объединил представителей всех регионов страны. Эта площадка даст партийцам возможность прямого контакта с руководителями ЕР.
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