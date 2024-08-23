Пермская епархия РПЦ и региональный минздрав договорились о том, чтобы пациенты могли приглашать в больницы священнослужителей для совершения обрядов. Об этом рассказала глава минздрава Пермского края Анастасия Крутень.
«Подписание соглашения о сотрудничестве минздрава с Пермской епархией — это очень важное событие. Необходимо, чтобы в каждую больницу Прикамья имел доступ священнослужитель, а пациент имел возможность принять участие в церковных Таинствах и обрядах», — приводит сайт Пермской митрополии РПЦ слова Крутень.
Ранее в Пермском крае побывала православная святыня, которой приписывают исцеляющие свойства. Верующие встречали Годеновский крест, явившийся православным в 1423 году на Сахотском болоте рядом с Ростовом.
Руководитель минздрава Крутень подписала соглашение в Пермской епархии РПЦ
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Пермская епархия РПЦ и региональный минздрав договорились о том, чтобы пациенты могли приглашать в больницы священнослужителей для совершения обрядов. Об этом рассказала глава минздрава Пермского края Анастасия Крутень. «Подписание соглашения о сотрудничестве минздрава с Пермской епархией — это очень важное событие. Необходимо, чтобы в каждую больницу Прикамья имел доступ священнослужитель, а пациент имел возможность принять участие в церковных Таинствах и обрядах», — приводит сайт Пермской митрополии РПЦ слова Крутень. Ранее в Пермском крае побывала православная святыня, которой приписывают исцеляющие свойства. Верующие встречали Годеновский крест, явившийся православным в 1423 году на Сахотском болоте рядом с Ростовом.