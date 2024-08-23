Пациенты пермских больниц смогут приглашать священников для обрядов. Фото

24 августа 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Пермяки получили возможность общаться со священниками в больницах Фото: Илья Московец © URA.RU Пермская епархия РПЦ и региональный минздрав договорились о том, чтобы пациенты могли приглашать в больницы священнослужителей для совершения обрядов. Об этом рассказала глава минздрава Пермского края Анастасия Крутень. «Подписание соглашения о сотрудничестве минздрава с Пермской епархией — это очень важное событие. Необходимо, чтобы в каждую больницу Прикамья имел доступ священнослужитель, а пациент имел возможность принять участие в церковных Таинствах и обрядах», — приводит сайт Пермской митрополии РПЦ слова Крутень. Ранее в Пермском крае побывала православная святыня, которой приписывают исцеляющие свойства. Верующие встречали Годеновский крест, явившийся православным в 1423 году на Сахотском болоте рядом с Ростовом. Руководитель минздрава Крутень подписала соглашение в Пермской епархии РПЦ сайт Пермской митрополии РПЦ Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермская епархия РПЦ и региональный минздрав договорились о том, чтобы пациенты могли приглашать в больницы священнослужителей для совершения обрядов. Об этом рассказала глава минздрава Пермского края Анастасия Крутень. «Подписание соглашения о сотрудничестве минздрава с Пермской епархией — это очень важное событие. Необходимо, чтобы в каждую больницу Прикамья имел доступ священнослужитель, а пациент имел возможность принять участие в церковных Таинствах и обрядах», — приводит сайт Пермской митрополии РПЦ слова Крутень. Ранее в Пермском крае побывала православная святыня, которой приписывают исцеляющие свойства. Верующие встречали Годеновский крест, явившийся православным в 1423 году на Сахотском болоте рядом с Ростовом.