23 августа 2024

Пациенты пермских больниц смогут приглашать священников для обрядов. Фото

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Пермяки получили возможность общаться со священниками в больницах Фото:

Пермская епархия РПЦ и региональный минздрав договорились о том, чтобы пациенты могли приглашать в больницы священнослужителей для совершения обрядов. Об этом рассказала глава минздрава Пермского края Анастасия Крутень.

«Подписание соглашения о сотрудничестве минздрава с Пермской епархией — это очень важное событие. Необходимо, чтобы в каждую больницу Прикамья имел доступ священнослужитель, а пациент имел возможность принять участие в церковных Таинствах и обрядах», — приводит сайт Пермской митрополии РПЦ слова Крутень.

Ранее в Пермском крае побывала православная святыня, которой приписывают исцеляющие свойства. Верующие встречали Годеновский крест, явившийся православным в 1423 году на Сахотском болоте рядом с Ростовом.

Руководитель минздрава Крутень подписала соглашение в Пермской епархии РПЦ
Руководитель минздрава Крутень подписала соглашение в Пермской епархии РПЦ
Фото:

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Пермская епархия РПЦ и региональный минздрав договорились о том, чтобы пациенты могли приглашать в больницы священнослужителей для совершения обрядов. Об этом рассказала глава минздрава Пермского края Анастасия Крутень. «Подписание соглашения о сотрудничестве минздрава с Пермской епархией — это очень важное событие. Необходимо, чтобы в каждую больницу Прикамья имел доступ священнослужитель, а пациент имел возможность принять участие в церковных Таинствах и обрядах», — приводит сайт Пермской митрополии РПЦ слова Крутень. Ранее в Пермском крае побывала православная святыня, которой приписывают исцеляющие свойства. Верующие встречали Годеновский крест, явившийся православным в 1423 году на Сахотском болоте рядом с Ростовом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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