В казанском военном суде разгорелся пожар. Видео

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Пожарные направились к месту возгорания
Пожарные направились к месту возгорания Фото:

Гарнизонный военный суд в Казани загорелся накануне вечером. Как сообщает telegram-канал Shot, предварительно неизвестные бросили в окно здания коктейль Молотова. Официального подтверждения на данный момент от ведомств не поступило.

«Прямо сейчас горит здание гарнизонного военного суда в Казани. По предварительным данным, неизвестные подожгли одну из комнат, бросив в окно зажигательную смесь», — передает Shot со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что в момент возникновения возгорания прозвенело стекло, затем с места происшествия начали убегать молодые парень и девушка.

Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС по Татарстану. Ответ ожидается.

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Гарнизонный военный суд в Казани загорелся накануне вечером. Как сообщает telegram-канал Shot, предварительно неизвестные бросили в окно здания коктейль Молотова. Официального подтверждения на данный момент от ведомств не поступило. «Прямо сейчас горит здание гарнизонного военного суда в Казани. По предварительным данным, неизвестные подожгли одну из комнат, бросив в окно зажигательную смесь», — передает Shot со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что в момент возникновения возгорания прозвенело стекло, затем с места происшествия начали убегать молодые парень и девушка. Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС по Татарстану. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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