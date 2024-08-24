Гарнизонный военный суд в Казани загорелся накануне вечером. Как сообщает telegram-канал Shot, предварительно неизвестные бросили в окно здания коктейль Молотова. Официального подтверждения на данный момент от ведомств не поступило.
«Прямо сейчас горит здание гарнизонного военного суда в Казани. По предварительным данным, неизвестные подожгли одну из комнат, бросив в окно зажигательную смесь», — передает Shot со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что в момент возникновения возгорания прозвенело стекло, затем с места происшествия начали убегать молодые парень и девушка.
Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС по Татарстану. Ответ ожидается.
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