Рязанец на иномарке насмерть сбил 42-летнего байкера без прав в Екатеринбурге. Фото

25 августа 2024 в 22:23 Размер текста - 17 +

В момент ДТП мотоциклист был в шлеме (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на улице Уфимская произошло смертельное ДТП. Водитель Kia Cerato — уроженец Рязани, не уступил дорогу и врезался в 42-летнего мотоциклиста, у которого не было прав. Байкер скончался на месте. Об этом рассказали в ГИБДД Свердловской области. «42-летний водитель автомашины Kia Cerato, двигаясь по Сибирскому тракту… при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом, под управлением 40-летнего мужчины, двигающимся во встречном направлении прямо. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте, до прибытия бригады медиков», — сообщили в ведомстве. Установлено, что в момент ДТП мотоциклист был в шлеме, но не имел прав на управление транспортным средством категории «А». Водитель легкового автомобиля, рязанец со стажем вождения 18 лет, не пострадал. На месте происшествия полиция проводит необходимые процедуры и расследование обстоятельств аварии. В рамках расследования будут выполнены экспертизы для выяснения состояния водителя мотоцикла в момент ДТП. ГИБДД Свердловской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Уфимская произошло смертельное ДТП. Водитель Kia Cerato — уроженец Рязани, не уступил дорогу и врезался в 42-летнего мотоциклиста, у которого не было прав. Байкер скончался на месте. Об этом рассказали в ГИБДД Свердловской области. «42-летний водитель автомашины Kia Cerato, двигаясь по Сибирскому тракту… при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом, под управлением 40-летнего мужчины, двигающимся во встречном направлении прямо. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте, до прибытия бригады медиков», — сообщили в ведомстве. Установлено, что в момент ДТП мотоциклист был в шлеме, но не имел прав на управление транспортным средством категории «А». Водитель легкового автомобиля, рязанец со стажем вождения 18 лет, не пострадал. На месте происшествия полиция проводит необходимые процедуры и расследование обстоятельств аварии. В рамках расследования будут выполнены экспертизы для выяснения состояния водителя мотоцикла в момент ДТП.