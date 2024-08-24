24 августа 2024

Рязанец на иномарке насмерть сбил 42-летнего байкера без прав в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
В момент ДТП мотоциклист был в шлеме (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге на улице Уфимская произошло смертельное ДТП. Водитель Kia Cerato — уроженец Рязани, не уступил дорогу и врезался в 42-летнего мотоциклиста, у которого не было прав. Байкер скончался на месте. Об этом рассказали в ГИБДД Свердловской области.

«42-летний водитель автомашины Kia Cerato, двигаясь по Сибирскому тракту… при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом, под управлением 40-летнего мужчины, двигающимся во встречном направлении прямо. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте, до прибытия бригады медиков», — сообщили в ведомстве.

Установлено, что в момент ДТП мотоциклист был в шлеме, но не имел прав на управление транспортным средством категории «А». Водитель легкового автомобиля, рязанец со стажем вождения 18 лет, не пострадал.

На месте происшествия полиция проводит необходимые процедуры и расследование обстоятельств аварии. В рамках расследования будут выполнены экспертизы для выяснения состояния водителя мотоцикла в момент ДТП.

Фото:

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В Екатеринбурге на улице Уфимская произошло смертельное ДТП. Водитель Kia Cerato — уроженец Рязани, не уступил дорогу и врезался в 42-летнего мотоциклиста, у которого не было прав. Байкер скончался на месте. Об этом рассказали в ГИБДД Свердловской области. «42-летний водитель автомашины Kia Cerato, двигаясь по Сибирскому тракту… при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом, под управлением 40-летнего мужчины, двигающимся во встречном направлении прямо. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте, до прибытия бригады медиков», — сообщили в ведомстве. Установлено, что в момент ДТП мотоциклист был в шлеме, но не имел прав на управление транспортным средством категории «А». Водитель легкового автомобиля, рязанец со стажем вождения 18 лет, не пострадал. На месте происшествия полиция проводит необходимые процедуры и расследование обстоятельств аварии. В рамках расследования будут выполнены экспертизы для выяснения состояния водителя мотоцикла в момент ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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