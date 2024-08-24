В Екатеринбурге на улице Уфимская произошло смертельное ДТП. Водитель Kia Cerato — уроженец Рязани, не уступил дорогу и врезался в 42-летнего мотоциклиста, у которого не было прав. Байкер скончался на месте. Об этом рассказали в ГИБДД Свердловской области.
«42-летний водитель автомашины Kia Cerato, двигаясь по Сибирскому тракту… при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом, под управлением 40-летнего мужчины, двигающимся во встречном направлении прямо. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте, до прибытия бригады медиков», — сообщили в ведомстве.
Установлено, что в момент ДТП мотоциклист был в шлеме, но не имел прав на управление транспортным средством категории «А». Водитель легкового автомобиля, рязанец со стажем вождения 18 лет, не пострадал.
На месте происшествия полиция проводит необходимые процедуры и расследование обстоятельств аварии. В рамках расследования будут выполнены экспертизы для выяснения состояния водителя мотоцикла в момент ДТП.
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