В пермских школах остались сотни мест в 10-х классах

Школы Перми готовы принять более 500 десятиклассников
Школы Перми продолжают набор в 10-е классы. На данный момент остаются свободными еще более 500 мест, сообщил глава города Эдуард Соснин.
«Часть пермских учебных заведений продолжает принимать ребят в 10-е классы — свободно 510 мест, включая профильные классы», — написал мэр в Telegram. Он подчеркнул, что все школы города прошли приемку и готовы к новому учебному году.
Ранее URA.RU рассказывало, что свободные места есть также в ясельных группах пермских детсадов. По данным на 23 августа, их оставалось 765.
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