25 августа 2024

В пермских школах остались сотни мест в 10-х классах

© Служба новостей «URA.RU»
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Школы Перми готовы принять более 500 десятиклассников
Школы Перми готовы принять более 500 десятиклассников Фото:

Школы Перми продолжают набор в 10-е классы. На данный момент остаются свободными еще более 500 мест, сообщил глава города Эдуард Соснин.

«Часть пермских учебных заведений продолжает принимать ребят в 10-е классы — свободно 510 мест, включая профильные классы», — написал мэр в Telegram. Он подчеркнул, что все школы города прошли приемку и готовы к новому учебному году.

Ранее URA.RU рассказывало, что свободные места есть также в ясельных группах пермских детсадов. По данным на 23 августа, их оставалось 765. 

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Школы Перми продолжают набор в 10-е классы. На данный момент остаются свободными еще более 500 мест, сообщил глава города Эдуард Соснин. «Часть пермских учебных заведений продолжает принимать ребят в 10-е классы — свободно 510 мест, включая профильные классы», — написал мэр в Telegram. Он подчеркнул, что все школы города прошли приемку и готовы к новому учебному году. Ранее URA.RU рассказывало, что свободные места есть также в ясельных группах пермских детсадов. По данным на 23 августа, их оставалось 765. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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