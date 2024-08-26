Свердловчане пожаловались на 36-градусную жару в поезде из Анапы

Свердловчане, ехавшие в поезде № 289 из Анапы в Екатеринбург, пожаловались на трудности во время путешествия — в салоне одного из вагонов температура доходила до 36 градусов. Об этом сообщили пассажиры.
«Едем из Анапы, условия ужасные… Люди сидят в коридоре, две форточки на весь вагон! Температура 36 градусов, кондиционер не работает. Заплатили 16 800 рублей непонятно за что. Людям плохо. Ребенка вырвало, другие детки чувствуют себя плохо», — рассказали пассажиры КП-Екатеринбург.
Поездка началась еще 24 августа, а завершится она только утром 27 августа. По словам свердловчан, из-за жары у некоторых пассажиров случился «тепловой удар», после чего их перевели в плацкарт, где было немного прохладнее. Издание подчеркивает, что пассажиры составили коллективную жалобу, которую планируют позже подать.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Федеральной пассажирской компании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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