26 августа 2024

Свердловчане пожаловались на 36-градусную жару в поезде из Анапы

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за высокой температуры в вагоне пассажиры стали плохо себя чувствовать
Из-за высокой температуры в вагоне пассажиры стали плохо себя чувствовать Фото:

Свердловчане, ехавшие в поезде № 289 из Анапы в Екатеринбург, пожаловались на трудности во время путешествия — в салоне одного из вагонов температура доходила до 36 градусов. Об этом сообщили пассажиры.

«Едем из Анапы, условия ужасные… Люди сидят в коридоре, две форточки на весь вагон! Температура 36 градусов, кондиционер не работает. Заплатили 16 800 рублей непонятно за что. Людям плохо. Ребенка вырвало, другие детки чувствуют себя плохо», — рассказали пассажиры КП-Екатеринбург.

Поездка началась еще 24 августа, а завершится она только утром 27 августа. По словам свердловчан, из-за жары у некоторых пассажиров случился «тепловой удар», после чего их перевели в плацкарт, где было немного прохладнее. Издание подчеркивает, что пассажиры составили коллективную жалобу, которую планируют позже подать.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Федеральной пассажирской компании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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Свердловчане, ехавшие в поезде № 289 из Анапы в Екатеринбург, пожаловались на трудности во время путешествия — в салоне одного из вагонов температура доходила до 36 градусов. Об этом сообщили пассажиры. «Едем из Анапы, условия ужасные… Люди сидят в коридоре, две форточки на весь вагон! Температура 36 градусов, кондиционер не работает. Заплатили 16 800 рублей непонятно за что. Людям плохо. Ребенка вырвало, другие детки чувствуют себя плохо», — рассказали пассажиры КП-Екатеринбург. Поездка началась еще 24 августа, а завершится она только утром 27 августа. По словам свердловчан, из-за жары у некоторых пассажиров случился «тепловой удар», после чего их перевели в плацкарт, где было немного прохладнее. Издание подчеркивает, что пассажиры составили коллективную жалобу, которую планируют позже подать. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Федеральной пассажирской компании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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