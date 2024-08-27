Жители Тюмени и ХМАО попытались вывезти из страны миллионы незадекларированной валюты

С начала года сотрудники тюменской таможни пресекли контрабанду валюты в рублях, евро, долларах и манатах на сумму в более чем пять миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Большая часть нарушений обнаружена в тюменском Рощино, а также аэропортах Нижневартовска и Сургута.
«За семь месяцев текущего года при контроле багажа авиапассажиров тюменские таможенники возбудили 38 дел об административных правонарушениях за недекларирование либо недостоверное декларирование наличных денежных средств. Всего предотвращено незаконное перемещение валюты на общую сумму более 5,3 млн рублей, что на 23% больше аналогичного периода прошлого года», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Самое большое количество нарушений допустили пассажиры в тюменском аэропорту Рощино. Они пытались вывезти 3,5 млн рублей. На втором месте граждане. вылетавшие из Сургута — 1,2 млн рублей. Третья позиция у авиагавани Нижневартовска — 640 000.
Как рассказали таможенники, в основном нарушения происходят при вывозе четырех видов валюты. Это рубли, доллары США, евро и азербайджанские манаты.
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