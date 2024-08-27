Cumhuriyet: Турция готова пойти на уступки США ради новых истребителей F-35

27 августа 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Турция якобы хочет вернуться в программу истребителей F-35 от США, пишет Cumhuriyet Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Турция якобы предложила Вашингтону приобрести у страны истребителей нового поколения F-35 в обмен на то, что зенитно-ракетные системы С-400, приобретенные у России, не будут активированы. Также. США смогут проконтролировать этот факт, сообщает оппозиционная газета Cumhuriyet. Однако власти Турции пока не подтвердили эту информацию. «Предложение Турции, направленное на ее возвращение в программу F-35, предусматривает хранение С-400 „на складах, где они сейчас находятся“, и США могут это проконтролировать. В обмен турецкая сторона хочет приобрести одну эскадрилью F-35 и одну эскадрилью F-35B», — передает газета слова источника в Анкаре. Отмечается, что эти утверждения не опроверг высокопоставленный представитель посольства США в Анкаре. Однако турецкие власти на данный момент не прокомментировали информацию газеты. Ранее посол США в Турции Джефф Флейк выразил мнение, что Турция может восстановить свое участие в программе создания истребителей F-35 при условии решения проблемы с российскими системами С-400. Также американский журнал Forbes предположил, что Анкара может продать С-400 третьим странам, например Индии или Пакистану, после активации собственной системы ПВО, чтобы вернуться в программу F-35. Турция была исключена из программы разработки истребителей F-35 в 2019 году после покупки российских С-400. Республика участвовала в производстве комплектующих и элементов для истребителей. Глава комиссии по международным делам турецкого парламента Фуат Октай сообщил, что Анкара ранее потеряла интерес к участию в программе F-35. В связи с этим Турция призывает США пересмотреть санкции, наложенные на страну в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Турция якобы предложила Вашингтону приобрести у страны истребителей нового поколения F-35 в обмен на то, что зенитно-ракетные системы С-400, приобретенные у России, не будут активированы. Также. США смогут проконтролировать этот факт, сообщает оппозиционная газета Cumhuriyet. Однако власти Турции пока не подтвердили эту информацию. «Предложение Турции, направленное на ее возвращение в программу F-35, предусматривает хранение С-400 „на складах, где они сейчас находятся“, и США могут это проконтролировать. В обмен турецкая сторона хочет приобрести одну эскадрилью F-35 и одну эскадрилью F-35B», — передает газета слова источника в Анкаре. Отмечается, что эти утверждения не опроверг высокопоставленный представитель посольства США в Анкаре. Однако турецкие власти на данный момент не прокомментировали информацию газеты. Ранее посол США в Турции Джефф Флейк выразил мнение, что Турция может восстановить свое участие в программе создания истребителей F-35 при условии решения проблемы с российскими системами С-400. Также американский журнал Forbes предположил, что Анкара может продать С-400 третьим странам, например Индии или Пакистану, после активации собственной системы ПВО, чтобы вернуться в программу F-35. Турция была исключена из программы разработки истребителей F-35 в 2019 году после покупки российских С-400. Республика участвовала в производстве комплектующих и элементов для истребителей. Глава комиссии по международным делам турецкого парламента Фуат Октай сообщил, что Анкара ранее потеряла интерес к участию в программе F-35. В связи с этим Турция призывает США пересмотреть санкции, наложенные на страну в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).