27 августа 2024

В Екатеринбург привезли тонны цветов на 1,1 млн долларов. Фото

В Екатеринбург ко Дню знаний завезли цветы из Нидерландов и Кении
© Служба новостей «URA.RU»
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Доставка цветов в аэропорт Кольцово. Екатеринбург, букет, цветы, хризантема
Пик поставок цветов к 1 Сентября начинается с 20 августа Фото:

К 1 Сентября в Екатеринбург завезли более 200 тонн цветов стоимостью около 1,1 млн долларов. Цветы, которые дети вскоре вручат учителям на школьной линейке, привезены из Нидерландов и Кении, рассказала URA.RU государственный инспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Виолетта Гуськова.

«Сегодня поступила партия подкарантинной продукции — это срезы цветов происхождением Нидерланды и Кения в количестве 109 штук. Визуально осматриваем листья, бутоны, стебли на наличие карантинных объектов, повреждений, различных деформаций. Если есть повреждения, то образцы направляются в лабораторию для более тщательной экспертизы», — пояснила Гуськова. Всего же за август таможенники оформили более 210 тонн цветов.

Ко Дню знаний завезены розы, хризантемы, гвоздики, лилии, гладиолусы и орхидеи. Попадаются и экзотические цветы, которые привозят по индивидуальным заказам, например, редкие черные розы.

Как отмечают таможенники, пик поставок обычно начинается с 20 августа, поэтому сейчас они оформляются в круглосуточном режиме. «Это скоропортящийся товар и даже если машина прибывает ночью, тогда таможенный контроль она тоже проходит ночью. Инспекторы таможенного поста аэропорт Кольцово (грузовой) проверяют партии в первоочередном порядке», — уточняют в пресс-службе.

Таможня работает даже ночью
Таможня работает даже ночью
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Поставка пришла из Литвы, но цветы выращены в Нидерландах и Кении
Поставка пришла из Литвы, но цветы выращены в Нидерландах и Кении
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После тщательной проверки цветы поступят в магазины
После тщательной проверки цветы поступят в магазины
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Вскоре все это станет букетами для учителей
Вскоре все это станет букетами для учителей
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Основная доля импорта приходится на розы — более 117 тонн
Основная доля импорта приходится на розы — более 117 тонн
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К 1 Сентября в Екатеринбург завезли более 200 тонн цветов стоимостью около 1,1 млн долларов. Цветы, которые дети вскоре вручат учителям на школьной линейке, привезены из Нидерландов и Кении, рассказала URA.RU государственный инспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Виолетта Гуськова. «Сегодня поступила партия подкарантинной продукции — это срезы цветов происхождением Нидерланды и Кения в количестве 109 штук. Визуально осматриваем листья, бутоны, стебли на наличие карантинных объектов, повреждений, различных деформаций. Если есть повреждения, то образцы направляются в лабораторию для более тщательной экспертизы», — пояснила Гуськова. Всего же за август таможенники оформили более 210 тонн цветов. Ко Дню знаний завезены розы, хризантемы, гвоздики, лилии, гладиолусы и орхидеи. Попадаются и экзотические цветы, которые привозят по индивидуальным заказам, например, редкие черные розы. Как отмечают таможенники, пик поставок обычно начинается с 20 августа, поэтому сейчас они оформляются в круглосуточном режиме. «Это скоропортящийся товар и даже если машина прибывает ночью, тогда таможенный контроль она тоже проходит ночью. Инспекторы таможенного поста аэропорт Кольцово (грузовой) проверяют партии в первоочередном порядке», — уточняют в пресс-службе.
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