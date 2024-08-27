Общество В Екатеринбург привезли тонны цветов на 1,1 млн долларов. Фото В Екатеринбург ко Дню знаний завезли цветы из Нидерландов и Кении 28 августа 2024 в 10:51 Размер текста - 17 + Пик поставок цветов к 1 Сентября начинается с 20 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К 1 Сентября в Екатеринбург завезли более 200 тонн цветов стоимостью около 1,1 млн долларов. Цветы, которые дети вскоре вручат учителям на школьной линейке, привезены из Нидерландов и Кении, рассказала URA.RU государственный инспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Виолетта Гуськова. «Сегодня поступила партия подкарантинной продукции — это срезы цветов происхождением Нидерланды и Кения в количестве 109 штук. Визуально осматриваем листья, бутоны, стебли на наличие карантинных объектов, повреждений, различных деформаций. Если есть повреждения, то образцы направляются в лабораторию для более тщательной экспертизы», — пояснила Гуськова. Всего же за август таможенники оформили более 210 тонн цветов. Ко Дню знаний завезены розы, хризантемы, гвоздики, лилии, гладиолусы и орхидеи. Попадаются и экзотические цветы, которые привозят по индивидуальным заказам, например, редкие черные розы. Как отмечают таможенники, пик поставок обычно начинается с 20 августа, поэтому сейчас они оформляются в круглосуточном режиме. «Это скоропортящийся товар и даже если машина прибывает ночью, тогда таможенный контроль она тоже проходит ночью. Инспекторы таможенного поста аэропорт Кольцово (грузовой) проверяют партии в первоочередном порядке», — уточняют в пресс-службе. Таможня работает даже ночью Фото: Илья Московец © URA.RU Поставка пришла из Литвы, но цветы выращены в Нидерландах и Кении Фото: Илья Московец © URA.RU После тщательной проверки цветы поступят в магазины Фото: Илья Московец © URA.RU Вскоре все это станет букетами для учителей Фото: Илья Московец © URA.RU Основная доля импорта приходится на розы — более 117 тонн Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! К 1 Сентября в Екатеринбург завезли более 200 тонн цветов стоимостью около 1,1 млн долларов. Цветы, которые дети вскоре вручат учителям на школьной линейке, привезены из Нидерландов и Кении, рассказала URA.RU государственный инспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Виолетта Гуськова. «Сегодня поступила партия подкарантинной продукции — это срезы цветов происхождением Нидерланды и Кения в количестве 109 штук. Визуально осматриваем листья, бутоны, стебли на наличие карантинных объектов, повреждений, различных деформаций. Если есть повреждения, то образцы направляются в лабораторию для более тщательной экспертизы», — пояснила Гуськова. Всего же за август таможенники оформили более 210 тонн цветов. Ко Дню знаний завезены розы, хризантемы, гвоздики, лилии, гладиолусы и орхидеи. Попадаются и экзотические цветы, которые привозят по индивидуальным заказам, например, редкие черные розы. Как отмечают таможенники, пик поставок обычно начинается с 20 августа, поэтому сейчас они оформляются в круглосуточном режиме. «Это скоропортящийся товар и даже если машина прибывает ночью, тогда таможенный контроль она тоже проходит ночью. Инспекторы таможенного поста аэропорт Кольцово (грузовой) проверяют партии в первоочередном порядке», — уточняют в пресс-службе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям