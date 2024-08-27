К 1 Сентября в Екатеринбург завезли более 200 тонн цветов стоимостью около 1,1 млн долларов. Цветы, которые дети вскоре вручат учителям на школьной линейке, привезены из Нидерландов и Кении, рассказала URA.RU государственный инспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Виолетта Гуськова.
«Сегодня поступила партия подкарантинной продукции — это срезы цветов происхождением Нидерланды и Кения в количестве 109 штук. Визуально осматриваем листья, бутоны, стебли на наличие карантинных объектов, повреждений, различных деформаций. Если есть повреждения, то образцы направляются в лабораторию для более тщательной экспертизы», — пояснила Гуськова. Всего же за август таможенники оформили более 210 тонн цветов.
Ко Дню знаний завезены розы, хризантемы, гвоздики, лилии, гладиолусы и орхидеи. Попадаются и экзотические цветы, которые привозят по индивидуальным заказам, например, редкие черные розы.
Как отмечают таможенники, пик поставок обычно начинается с 20 августа, поэтому сейчас они оформляются в круглосуточном режиме. «Это скоропортящийся товар и даже если машина прибывает ночью, тогда таможенный контроль она тоже проходит ночью. Инспекторы таможенного поста аэропорт Кольцово (грузовой) проверяют партии в первоочередном порядке», — уточняют в пресс-службе.
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К 1 Сентября в Екатеринбург завезли более 200 тонн цветов стоимостью около 1,1 млн долларов. Цветы, которые дети вскоре вручат учителям на школьной линейке, привезены из Нидерландов и Кении, рассказала URA.RU государственный инспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Виолетта Гуськова. «Сегодня поступила партия подкарантинной продукции — это срезы цветов происхождением Нидерланды и Кения в количестве 109 штук. Визуально осматриваем листья, бутоны, стебли на наличие карантинных объектов, повреждений, различных деформаций. Если есть повреждения, то образцы направляются в лабораторию для более тщательной экспертизы», — пояснила Гуськова. Всего же за август таможенники оформили более 210 тонн цветов. Ко Дню знаний завезены розы, хризантемы, гвоздики, лилии, гладиолусы и орхидеи. Попадаются и экзотические цветы, которые привозят по индивидуальным заказам, например, редкие черные розы. Как отмечают таможенники, пик поставок обычно начинается с 20 августа, поэтому сейчас они оформляются в круглосуточном режиме. «Это скоропортящийся товар и даже если машина прибывает ночью, тогда таможенный контроль она тоже проходит ночью. Инспекторы таможенного поста аэропорт Кольцово (грузовой) проверяют партии в первоочередном порядке», — уточняют в пресс-службе.