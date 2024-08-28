Каким будет сентябрь в Свердловской области

Грядущий сентябрь в Свердловской области ожидается несколько прохладнее нормы, а в конце месяца уже возможен мокрый снег. Предварительным прогнозом с URA.RU поделился синоптик Алексей Пулин.
«В этом году месяц ожидается прохладным со средней температурой +9…+11, что в пределах нормы или несколько ниже нее. Средняя температура складывается из чередования потеплений и похолоданий. Наиболее значительное похолодание вероятно в двадцатых числах. Осадки в пределах 40-60 мм, в конце месяца дожди могут сопровождаться мокрым снегом», — рассказал Пулин.
Метеоролог объяснил, что по статистике сентябрь в Екатеринбурге чаще других месяцев в году оказывается близким к климатической норме. Ее значение на данный момент составляет +10.4 градуса. В течение месяца норма среднесуточной температуры меняется от +12…+13 в начале сентября до +7…+8 в его конце.
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