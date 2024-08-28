Каким будет сентябрь в Свердловской области

Сентябрь в Свердловской области будет прохладнее нормы

29 августа 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Наступающий месяц будет в пределах или несколько ниже нормы Фото: Размик Закарян © URA.RU Грядущий сентябрь в Свердловской области ожидается несколько прохладнее нормы, а в конце месяца уже возможен мокрый снег. Предварительным прогнозом с URA.RU поделился синоптик Алексей Пулин. «В этом году месяц ожидается прохладным со средней температурой +9…+11, что в пределах нормы или несколько ниже нее. Средняя температура складывается из чередования потеплений и похолоданий. Наиболее значительное похолодание вероятно в двадцатых числах. Осадки в пределах 40-60 мм, в конце месяца дожди могут сопровождаться мокрым снегом», — рассказал Пулин. Метеоролог объяснил, что по статистике сентябрь в Екатеринбурге чаще других месяцев в году оказывается близким к климатической норме. Ее значение на данный момент составляет +10.4 градуса. В течение месяца норма среднесуточной температуры меняется от +12…+13 в начале сентября до +7…+8 в его конце. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Грядущий сентябрь в Свердловской области ожидается несколько прохладнее нормы, а в конце месяца уже возможен мокрый снег. Предварительным прогнозом с URA.RU поделился синоптик Алексей Пулин. «В этом году месяц ожидается прохладным со средней температурой +9…+11, что в пределах нормы или несколько ниже нее. Средняя температура складывается из чередования потеплений и похолоданий. Наиболее значительное похолодание вероятно в двадцатых числах. Осадки в пределах 40-60 мм, в конце месяца дожди могут сопровождаться мокрым снегом», — рассказал Пулин. Метеоролог объяснил, что по статистике сентябрь в Екатеринбурге чаще других месяцев в году оказывается близким к климатической норме. Ее значение на данный момент составляет +10.4 градуса. В течение месяца норма среднесуточной температуры меняется от +12…+13 в начале сентября до +7…+8 в его конце.