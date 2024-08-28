В нескольких городах ХМАО подготовили праздные программы в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности. На концертах выступят звездные гости, а в небо над Нижневартовском поднимут воздушный шар. Где и как отметят праздник — в афише URA.RU.
Нефтехимическая компания «Сибур» устраивает сегодня, 29 августа праздник на площади Нефтяников. Гостей развлекают конкурсами и мастер-классами. На площадке уже надули воздушный шар. В завершение программы с концертом выступит кавер-группа из Самары Blackberry.
Профессиональный праздник с размахом отметит и Лангепас. 7 сентября в городе выступит любимый певец молодежи и звезда TikTok Amirchik. По данным портала «Госзакупки», его сольный концерт обойдется в один миллион рублей. В четыре раза дешевле организуют концерт группы из Белоруссии «Чистый голос». Выступления состоятся на стадионе «Свитязь», где также будут работать детские аттракционы, интерактивные площадки и ярмарка.
Народные гуляния устроят на Юбилейной площади в Нефтеюганске 31 августа. Весь день гостей будут развлекать спортивными соревнованиями, выступлением музыкальных кавер-групп и творческих коллективов. Для детей подготовили отдельные программы. А в Югорске День нефтяника будут отмечать с 31 августа по 1 сентября. В городе выставят спецтехнику компании «Газпром трансгаз Югорск», покажут детский спектакль и военно-историческую реконструкцию и устроят турнир по пейнтболу.
Ранее URA.RU сообщало, что нефтяные компании «Сургутнефтегаз» и «Газпром трансгаз Сургут»» отказались от массовых городских мероприятий в честь своего профессионального праздника. По правилам безопасности компании не будут устраивать уличные гуляния. Для сотрудников организуют корпоративные собрания в местных культурных центрах.
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