06 августа 2024

Компании ХМАО отказались от массовых гуляний в честь Дня нефтяника

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяники и газовики ХМАО отказались от народных гуляний в честь профессионального праздника
Нефтяники и газовики ХМАО отказались от народных гуляний в честь профессионального праздника Фото:

Нефтяные и газовые компании ХМАО отказались от проведения массовых городских мероприятий в честь профессионального праздника — Дня работников нефтяной и газовой промышленности. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» агентству URA.RU сообщили, что отмена праздничных гуляний продиктована требованиями безопасности.

«Ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности в ПАО „Сургутнефтегаз“ будут проведены мероприятия, предусматривающие награждение работников, на торжественных вечерах в помещениях выступят артисты. Мероприятия на открытом воздухе не предусматриваются — таковы общие требования по безопасности», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе предприятия. 

Торжественные собрания в структурных подразделениях компании будут проходить в течение всей предпраздничной недели. 30 августа для работников компании организуют мероприятие в ДИ Нефтяник 30 августа. 

Аналогично отметят праздник сотрудники компании «Газпром трансгаз Сургут» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО). «Массовые мероприятия проводиться не будут, только внутрикорпоративные торжественные собрания. Лучших сотрудников наградят в центре культуры и досуга „Камертон“», — сообщила пресс-служба.

Ранее URA.RU писало, что в День нефтяника в Нижневартовске (ХМАО) выступит «Хор Турецкого». Концерт пройдет на площади Нефтяников 28 августа.

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Нефтяные и газовые компании ХМАО отказались от проведения массовых городских мероприятий в честь профессионального праздника — Дня работников нефтяной и газовой промышленности. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» агентству URA.RU сообщили, что отмена праздничных гуляний продиктована требованиями безопасности. «Ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности в ПАО „Сургутнефтегаз“ будут проведены мероприятия, предусматривающие награждение работников, на торжественных вечерах в помещениях выступят артисты. Мероприятия на открытом воздухе не предусматриваются — таковы общие требования по безопасности», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе предприятия.  Торжественные собрания в структурных подразделениях компании будут проходить в течение всей предпраздничной недели. 30 августа для работников компании организуют мероприятие в ДИ Нефтяник 30 августа.  Аналогично отметят праздник сотрудники компании «Газпром трансгаз Сургут» (дочернее общество «Газпрома» в ХМАО). «Массовые мероприятия проводиться не будут, только внутрикорпоративные торжественные собрания. Лучших сотрудников наградят в центре культуры и досуга „Камертон“», — сообщила пресс-служба. Ранее URA.RU писало, что в День нефтяника в Нижневартовске (ХМАО) выступит «Хор Турецкого». Концерт пройдет на площади Нефтяников 28 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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