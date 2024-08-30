Трагедия произошла в ЖК «Хрустальные ключи» (фото из архива)
В Екатеринбурге на улице Латвийская, 58/2 нашли труп. Очевидцы сообщают, что подросток выпал из окна.
«Латвийская 58/2… Из окна многоэтажки выпал подросток и разбился насмерть», — сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет Свердловской области. Там от комментариев воздержались.
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