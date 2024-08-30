30 августа 2024

В Екатеринбурге под окнами многоэтажки нашли труп подростка. Видео

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Чуть-чуть из повседневки. Пермь, многоэтажка, многоэтажный дом, ипотека, дом, облачность, новостройка, облачная погода
Трагедия произошла в ЖК «Хрустальные ключи» (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге на улице Латвийская, 58/2 нашли труп. Очевидцы сообщают, что подросток выпал из окна.

«Латвийская 58/2… Из окна многоэтажки выпал подросток и разбился насмерть», — сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет Свердловской области. Там от комментариев воздержались.

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В Екатеринбурге на улице Латвийская, 58/2 нашли труп. Очевидцы сообщают, что подросток выпал из окна. «Латвийская 58/2… Из окна многоэтажки выпал подросток и разбился насмерть», — сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет Свердловской области. Там от комментариев воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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